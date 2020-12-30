Кто из "слуг" поддержал отстранение Тупицкого от должности главы КСУ
Депутаты фракции "Слуга народа" поддерживают решение президента Украины об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Его подозревают во введении в заблуждение суда и подкупе свидетеля.
В поддержку решения Зеленского выступили глава его фракции Давид Арахамия и ряд других народных избранников. Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа".
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Заявление Арахамии
В первую очередь это вполне логичное продолжение того процесса, который мы начали в парламенте, когда собрали 226 подписей народных депутатов под обращением в КСУ с призывом добровольно уйти в отставку, потому что сейчас нет доверия к этой институции,
– сказал он.
Он добавил, что Тупицкому было сообщено о подозрении от Офиса генпрокурора по статьям, которые демонстрируют конфликт интересов.
Кто еще из "слуг" поддерживает решение Зеленского
- Заместитель главы комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко назвала временное отстранение Тупицкого с должности единственным выходом из сложившейся ситуации. По ее мнению, Тупицкий сам бы должен был уйти в отставку, или обратиться к КСУ, чтобы его отстранили по крайней мере на время расследования. Но он жадно держится за свое кресло, так что другого выхода из ситуации нет.
- Глава комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина подчеркнула, что президент имеет полномочия отстранять лиц, назначенных на должность по его квоте. К таковым относится и глава Конституционного суда Александр Тупицкий. Нардеп добавила, что в отставку должен уйти как сам Тупицкий, так и все судьи КСУ, причастные к решению, которое фактически разрушило часть антикоррупционной инфраструктуры.
- Заместительница главы комитета по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец тоже считает отстранение Александра Тупицкого правильным решением. Таким образом Тупицкий два месяца не сможет участвовать в заседаниях. После этого этот срок можно будет продлить еще на столько же, и еще раз, пока не уволят.
Об отстранении Тупицкого от должности
- 29 декабря президент Украины подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда на 2 месяца.
- В КСУ заявили, что решение об увольнении судьи с должности принимает только Конституционный Суд.
- Указ Зеленского об увольнении Тупицкого они назвали "юридически ничтожным" и призвали отменить его.
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