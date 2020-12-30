Депутаты фракции "Слуга народа" поддерживают решение президента Украины об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Его подозревают во введении в заблуждение суда и подкупе свидетеля.

В поддержку решения Зеленского выступили глава его фракции Давид Арахамия и ряд других народных избранников. Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа".

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Заявление Арахамии

В первую очередь это вполне логичное продолжение того процесса, который мы начали в парламенте, когда собрали 226 подписей народных депутатов под обращением в КСУ с призывом добровольно уйти в отставку, потому что сейчас нет доверия к этой институции,

– сказал он.

Он добавил, что Тупицкому было сообщено о подозрении от Офиса генпрокурора по статьям, которые демонстрируют конфликт интересов.

Кто еще из "слуг" поддерживает решение Зеленского

Заместитель главы комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко назвала временное отстранение Тупицкого с должности единственным выходом из сложившейся ситуации. По ее мнению, Тупицкий сам бы должен был уйти в отставку, или обратиться к КСУ, чтобы его отстранили по крайней мере на время расследования. Но он жадно держится за свое кресло, так что другого выхода из ситуации нет.

Глава комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина подчеркнула, что президент имеет полномочия отстранять лиц, назначенных на должность по его квоте. К таковым относится и глава Конституционного суда Александр Тупицкий. Нардеп добавила, что в отставку должен уйти как сам Тупицкий, так и все судьи КСУ, причастные к решению, которое фактически разрушило часть антикоррупционной инфраструктуры.

Заместительница главы комитета по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец тоже считает отстранение Александра Тупицкого правильным решением. Таким образом Тупицкий два месяца не сможет участвовать в заседаниях. После этого этот срок можно будет продлить еще на столько же, и еще раз, пока не уволят.

Важно! Александра Тупицкого подозревают во введении в заблуждение суда и в осуществлении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний. 28 декабря 2020 года глава КСУ не явился в Офис генерального прокурора, куда его вызвали для вручения подозрения. Поэтому сообщение о подозрении ему направили по почте.

Об отстранении Тупицкого от должности