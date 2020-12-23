23 декабря в Харькове похоронят мэра города Геннадия Кернеса. Также в этот день проходит церемония прощания. Проводить в последний путь харьковского мэра прибыли многие известные политики. Зато никого из высшего руководства Украины не будет.

Участие первых лиц

Как следует из сообщения на сайте Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, в церемонии прощания с Кернесом не будут принимать участия ни президент Владимир Зеленский, ни премьер Денис Шмыгаль, ни председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Как отметили в вузе, к церемонии ранее хотели привлечь около 50 военных, поскольку на ней должно было быть руководство страны. Но информация о последнем не подтвердилась. Поэтому участие военнослужащих в церемонии отменили.

Кто из политиков все же прибыл провести Кернеса в последний путь

Известно, что на похороны прилетели нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский, бывшие парламентарии Виталий Хомутынник, Михаил и Дмитрий Добкины, Евгений Мураев.



Михаил Добкин идет прощаться с Геннадием Кернесом / Фото "Харьков Times"

Также прибыли мэр Киева Виталий Кличко, депутаты из Одессы Дмитрий Танцюра и Олег Этнарович. На церемонии прощания с Кернесом в оперном театре можно было заметить и близкого друга Кернеса – бизнесмена Павла Фукса.



На церемонию прощания с Кернесом в оперном театре прибыли мэр Киева Кличко и экс-нардепы Мураев и Новицкий / Фото взято из соцсетей

Фукс и Новицкий прощаются с Кернесом: смотрите видео

Кроме вышеупомянутых лиц, попрощались с Кернесом и один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Бойко и Труханов и Геннадие Кернесе: смотрите видео

Среди прочих можно было заметить секретаря Харьковского горсовета, а ныне исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова, заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации Тараса Пастуха и еще несколько местных чиновников.



Харьковские чиновники во главе с Игорем Тереховым кладут цветы к гробу с Кернесом / Фото издания "Обозреватель"

Заметим, что в окружении политиков заметили и сына Кернеса – Кирилла. Он находился в отдельной комнате.

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Сын Кернеса Кирилл прощался с отцом в отдельной комнате / Фото издания "Обозреватель"

Похороны Геннадия Кернеса: что известно

Харьковский городской голова умер 17 декабря в Берлине в клинике "Шарите". Сюда он попал после того, как у него диагностировали коронавирус.

Вечером 21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл в Харьков.

23 числа сперва Кернеса отпели в Благовещенском соборе, затем траурное мероприятие переместилось в оперный театр.

Похоронят Кернеса на Почетной аллее кладбища №2 на улице Пушкинской. Начало – в 13:00.

С биографией Геннадия Кернеса можете ознакомиться по этой ссылке.