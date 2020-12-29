Кто из политиков получил звание "Гринч" года: опрос
Почти треть украинцев считает, что в 2020 году на роль Похитителя Рождества больше подходит президент России. Владимиру Путину присвоили соответствующее звание 28% украинцев.
Исследование провели методом личного интервью. Об этом говорится в результатах опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проведенного совместно с КМИС.
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В то же время 8% респондентов видят так называемого Гринча в Дональде Трампе.
8% респондентов считают Похитителем Рождества Трампа / Скриншот из видео
По мнению 7% опрошенных граждан Украины, соответствующую роль великолепно исполнил бы президент Беларуси Александр Лукашенко. Также в опросе о Похитителе Рождества 6% набрал глава фонда "Открытое общество" Джордж Сорос.
7% украинцев выбрали на соответствующую роль Лукашенко / Скриншот из видео
В частности, 3% украинцев назвали Похитителем Рождества лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Такой же процент – у главы Китая Си Цзиньпина.
3% украинцев назвали Похитителем Рождества Ким Чен Ына / Скриншот из видео
Практически вся Украина назвала президента России Похитителем Рождества, кроме Востока – там Путин делит соответствующее звание с Трампом и Соросом.
Что известно об исследованиях
- Опрос проводили с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
- В общем исследователи провели 2 004 интервью с респондентами из 131 населенного пункта Украины.
- Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.
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