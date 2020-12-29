Почти треть украинцев считает, что в 2020 году на роль Похитителя Рождества больше подходит президент России. Владимиру Путину присвоили соответствующее звание 28% украинцев.

Исследование провели методом личного интервью. Об этом говорится в результатах опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проведенного совместно с КМИС.

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В то же время 8% респондентов видят так называемого Гринча в Дональде Трампе.

8% респондентов считают Похитителем Рождества Трампа / Скриншот из видео

По мнению 7% опрошенных граждан Украины, соответствующую роль великолепно исполнил бы президент Беларуси Александр Лукашенко. Также в опросе о Похитителе Рождества 6% набрал глава фонда "Открытое общество" Джордж Сорос.

7% украинцев выбрали на соответствующую роль Лукашенко / Скриншот из видео

В частности, 3% украинцев назвали Похитителем Рождества лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Такой же процент – у главы Китая Си Цзиньпина.

3% украинцев назвали Похитителем Рождества Ким Чен Ына / Скриншот из видео

Практически вся Украина назвала президента России Похитителем Рождества, кроме Востока – там Путин делит соответствующее звание с Трампом и Соросом.

Обратите внимание! 14% опрошенных заявили, что никого из предложенных политиков нельзя назвать Похитителем Рождества, 29% – затруднились ответить

Что известно об исследованиях