Кто из россиян получил запрет на въезд в Украину в 2020 году: имена
Государственная пограничная служба Украины в 2020 году не пропустила в страну свыше 19,5 тысяч иностранцев. Среди них больше всего было граждан России, Молдовы и Турции.
Выявили более 8 тысяч человек – как украинцев, так и иностранцев, – которые незаконно посещали временно оккупированный Крым. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Кого не пустили в Украину
По словам руководителя Госпогранслужбы Сергея Дейнека, в большинстве случаев на территорию Украины не пустили тех, кто:
- не смог подтвердить цель своего путешествия;
- имели ограничения въезда;
- незаконно посещали оккупированные территории;
- превысили сроки пребывания;
- путешествовали с недействительными документами.
Он отметил, что именно сотрудники пограничного ведомства вынесли в отношении иностранцев за различные нарушения более 7800 запретов на въезд в страну.
За 11 месяцев мы выявили более 8 тисяч человек – это и украинцы, и иностранцы, которые незаконно посещали временно оккупированный Крым. За сутки мы фиксируем до 40 таких лиц,
- отметил Дайнеко.
Принципиальная позиция пограничников
Руководитель Госпогранслужбы также подтвердил, что позиция пограничников принципиальная: если гражданин иностранного государства посещал территорию оккупированного Крыма, оккупированных районов Донецкой и Луганской областей вопреки украинскому законодательству, он получит 3 года запрета въезда в Украину и не будет пропущен на территорию Украины.
Если же соответствующие территории с нарушением законодательства посещает гражданин Украины, он будет привлечен к административной ответственности, добавил руководитель ведомства.
Кто из россиян получил запрет в 2020 году
Среди тех, кто в 2020 году получил запрет въезда, такие известные граждане России:
- Кирилл Гребенщиков;
- Борис Корчевников (но он въехал в Украину, а уже выезжая, получил запрет въезда);
- Антон Пампушный;
- Петр Мамонов;
- Светлана Чебан;
- Алексей Петрушко;
- Наталья Краснова;
- Александра Митрошина;
- Игорь Ливанов;
- Елена Корикова;
- Павел Баршак.
Участники лирической комедии "Идеальный свидетель" попытались въехать в Украину дважды. Поэтому сначала при попытке въезда они получили запрет на 3 года, а затем заехали на соседний пункт пропуска и получили уже 10 лет запрета въезда в Украину.
Также запретили въезд в Украину группе из 5 граждан России, которые ехали в Киев проводить тренинги и лекции по журналистике. "У нас на сайте есть стоп-лист, где любой гражданин может выложить информацию о любом человеке – украинце или иностранце, который незаконно посещал оккупированные территории", – добавил руководитель ведомства.
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