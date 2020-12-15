Государственная пограничная служба Украины в 2020 году не пропустила в страну свыше 19,5 тысяч иностранцев. Среди них больше всего было граждан России, Молдовы и Турции.

Выявили более 8 тысяч человек – как украинцев, так и иностранцев, – которые незаконно посещали временно оккупированный Крым. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Кого не пустили в Украину

По словам руководителя Госпогранслужбы Сергея Дейнека, в большинстве случаев на территорию Украины не пустили тех, кто:

не смог подтвердить цель своего путешествия;

имели ограничения въезда;

незаконно посещали оккупированные территории;

превысили сроки пребывания;

путешествовали с недействительными документами.

Он отметил, что именно сотрудники пограничного ведомства вынесли в отношении иностранцев за различные нарушения более 7800 запретов на въезд в страну.

За 11 месяцев мы выявили более 8 тисяч человек – это и украинцы, и иностранцы, которые незаконно посещали временно оккупированный Крым. За сутки мы фиксируем до 40 таких лиц,

- отметил Дайнеко.

Принципиальная позиция пограничников

Руководитель Госпогранслужбы также подтвердил, что позиция пограничников принципиальная: если гражданин иностранного государства посещал территорию оккупированного Крыма, оккупированных районов Донецкой и Луганской областей вопреки украинскому законодательству, он получит 3 года запрета въезда в Украину и не будет пропущен на территорию Украины.

Если же соответствующие территории с нарушением законодательства посещает гражданин Украины, он будет привлечен к административной ответственности, добавил руководитель ведомства.

Кто из россиян получил запрет в 2020 году

Среди тех, кто в 2020 году получил запрет въезда, такие известные граждане России:

Кирилл Гребенщиков;

Борис Корчевников (но он въехал в Украину, а уже выезжая, получил запрет въезда);

Антон Пампушный;

Петр Мамонов;

Светлана Чебан;

Алексей Петрушко;

Наталья Краснова;

Александра Митрошина;

Игорь Ливанов;

Елена Корикова;

Павел Баршак.

Участники лирической комедии "Идеальный свидетель" попытались въехать в Украину дважды. Поэтому сначала при попытке въезда они получили запрет на 3 года, а затем заехали на соседний пункт пропуска и получили уже 10 лет запрета въезда в Украину.

Также запретили въезд в Украину группе из 5 граждан России, которые ехали в Киев проводить тренинги и лекции по журналистике. "У нас на сайте есть стоп-лист, где любой гражданин может выложить информацию о любом человеке – украинце или иностранце, который незаконно посещал оккупированные территории", – добавил руководитель ведомства.