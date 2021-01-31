Этикет – это так называемые нормы и правила игры, которые помогут увереннее чувствовать себя в обществе. Однако многие люди считают, что некоторые нормы абсурдны и нецелесообразны в современной жизни.

Источник: "Осторожно, миф" на 24 канале

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Миф 1: этикет – устаревшая система ограничений

Эксперты отмечают, что знание норм этикета придает человеку уверенности. Ведь ты понимаешь, как действовать в конкретной ситуации. Воспитание и уважение к другим никогда не выйдет из моды.

"Этикет – это живой организм, который постоянно реагирует на какие-то изменения, которые происходят в обществе. В то же время это устоявшиеся нормы, которые основываются на исторических и культурных моментах, а также обычаях", – рассказала специалист по вопросам этикета и изысканных манер Алена Калиниченко.

Миф 2. Прикасаться к малознакомому человеку – проявление симпатии к нему

Касаться, подходить близко и говорить в лицо малознакомого человека – не вежливо. Единственный жест, когда мы можем прикоснуться, – это рукопожатие.

Взять человека за локоть и это добродушие, нет, оно совершенно неуместно. Когда другой человек касается тебя – это очень интимно,

– рассказала специалист по вопросам этикета и изысканных манер.

"Японец вообще бы не умер, если бы мы его похлопали по плечам. А американец без этого решил бы, что он нам не нравится", – отметила эксперт по этикету и дипломатическому протоколу, президент Etiquette School Наталья Адаменко.



Помните о дистанции / Фото Pexel

Миф 3. Рукопожатие – вечная и бессмертная традиция

Пандемия коронавируса сделала определенные шаги к тому, чтобы правила этикета изменились. В доковидные времена человек за всю жизнь жал руки в среднем 15 тысяч раз. И не задумывался, что вместе с этим пожатием он получает 124 миллиона новых бактерий. Для сравнения, за 10 секунд французского поцелуя человек обогащается на треть меньше – 80 миллионов новых бактерий.

"Мы привыкнем к другим реалиям, а рукопожатие – это такое, как архаизм", – сказала преподавательница и лектор из пиара, руководительница отдела коммуникаций Ajax Systems Вера Щербакова.



Рукопожатие теряет свою актуальность / Фото Pexel

Миф 4. Счет в ресторане всегда должен оплачивать мужчина

Эксперты отмечают, если это свидание, то это должен сделать кавалер. Но хорошим тоном будет, если девушка проявит вежливость и предложит, к примеру, разделить счет на двоих.

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"Когда ты пригласил на встречу, тогда за тобой оплата счета, потому что ты не знаешь, запланировал ли человек свой бюджет так, чтобы потратить деньги в определенном месте", – рассказал автор проекта "Вести", креативный продюсер Юрий Гаврищак.



Кто ж должно оплатить счет в ресторане / Фото Pexel

Миф 5. Галантный кавалер носит сумочку своей дамы

Обычная сумочка, которую мы берем с собой, например, на прогулку или в офис, – это аксессуар. Поэтому отдавать ее мужчине нелогично.

"Если это большой чемодан или сумка с картошкой, то, безусловно, помогите женщине. А когда это просто ее сумочка – это смешно, это не забота и не правило", – заявила эксперт по этикету и дипломатическому протоколу, президент Etiquette School.



Мучжина не должен носить сумку своей дамы / Фото Pexel

Миф 6. Белые носки под сандалии – стильно и модно

Сандалии – это исключительно летний, пляжный, прогулочный вид обуви. И сочетать носки с ними – нельзя.

"Сандалии носят только летом – на пляже и на улице, когда жарко. А носки и сандалии – это как черная рубашка и белый галстук", – сказала Наталья Адаменко.



Не стоит сочетать сандалии с носками / Фото Pexel

Миф 7. Дресс-код устарел. Человек не должен беспокоиться из-за одежды

Если человек одет по дресс-коду, то сразу понятно, к какой профессии он принадлежит. То есть, кое-где одежда может показать роль человека в социуме.

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"Нужно соответствовать требованиям – если тебя приглашают на бал или светский раут, есть дресс-код, как нужно одеваться... Тенденции показывают, что деловые встречи могут проводиться в джинсах. Но, если ты идешь, например, в театр, то должен иметь соответствующий вид, так ты высказываешь уважение и почет", – сказала специалист по вопросам этикета и изысканных манер.



Не забывайте про дресс-код там, где он необходим / Фото Pexel