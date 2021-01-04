Комитет избирателей Украины исследовал, как парламентские группы и фракции в 2020 году посещали заседания Верховной Рады. Самыми большими прогульщиками стали депутаты фракции "За майбутне" и "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Всего в течение 2020 года Верховная Рада провела 89 пленарных заседаний. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

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Как фракции и группы посещали заседания:

"За майбутне" – 46% посещения заседаний,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 53%,

"Батькивщина" – 56%,

"Голос" – 67%,

"Доверие" – 68%,

"Европейская Солидарность" – 71%,

"Слуга народа" – 72%.

Таким образом ответственнее всего к своей работе относились представители "Слуги народа" и "Европейской Солидарности", а вот депутаты из группы "За майбутне" – единственные, кто пропустил больше половины заседаний.

Комментарий КИУ относительно прогулов

Глава Комитета избирателей Алексей Кошель отмечает, что на посещаемость парламента немного повлияла ситуация с коронавирусом, но общая тенденция не изменилась.

В течение 2020 года депутаты от "Слуги народа" или "Европейской Солидарности" были лидерами по посещаемости в 10 месяцах из 12. А вот депутаты "За майбутне" были главными прогульщиками в течение 8 месяцев.

Юридически за пропуск пленарных заседаний Верховной Рады без уважительных причин предусмотрены финансовые штрафы. За это депутатам сокращают зарплату в конце месяца.

Но на практике это не стало достаточной мотивацией для части народных депутатов, которые систематически игнорировали и продолжают игнорировать заседания парламента,

– рассказал Алексей Кошель.