Экзамен на знание украинского языка обязательно будут сдавать госслужащие и люди, которые хотят получить гражданство. Однако для депутатов экзамен пока не является обязательным.

Экзамен будет касаться преимущественно тех, кто занимается деятельностью, которая связана с госвластью. Об этом рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Кто в первую очередь будет сдавать экзамен

Министры,

чиновничество,

руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий,

прокуроры,

те, кто претендует на приобретение гражданства.

Кто не будет сдавать экзамен

Однако, по словам Кременя, некоторые категории граждан не будут сдавать экзамен в 2021 году.

Будут и те категории, которые не будут составлять, по крайней мере в 2021 году, возможно, будут какие-то изменения в закон. Это касается прежде всего депутатов, такова уже норма закона, ничего не поделаешь, и правоохранительные структуры,

– заметил Креминь.

Омбудсмен подчеркнул, что чиновники не должны бояться. Если они не сдадут экзамен, должны сказать об этом.

Что известно об экзамене