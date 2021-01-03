Кто будет сдавать экзамен по украинскому языку в 2021 году: Креминь озвучил перечень
Экзамен на знание украинского языка обязательно будут сдавать госслужащие и люди, которые хотят получить гражданство. Однако для депутатов экзамен пока не является обязательным.
Экзамен будет касаться преимущественно тех, кто занимается деятельностью, которая связана с госвластью. Об этом рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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Кто в первую очередь будет сдавать экзамен
- Министры,
- чиновничество,
- руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий,
- прокуроры,
- те, кто претендует на приобретение гражданства.
Кто не будет сдавать экзамен
Однако, по словам Кременя, некоторые категории граждан не будут сдавать экзамен в 2021 году.
Будут и те категории, которые не будут составлять, по крайней мере в 2021 году, возможно, будут какие-то изменения в закон. Это касается прежде всего депутатов, такова уже норма закона, ничего не поделаешь, и правоохранительные структуры,
– заметил Креминь.
Омбудсмен подчеркнул, что чиновники не должны бояться. Если они не сдадут экзамен, должны сказать об этом.
Что известно об экзамене
- Рада приняла закон об украинском языке 25 апреля 2019 года. Положения закона внедряют постепенно.
- Поэтому 16 июля 2021 года вступит в силу норма закона, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языком.
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