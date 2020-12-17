Мэр Харькова Геннадий Кернес умер ночью 17 декабря после осложнений, вызванных коронавирусом. Теперь обязанности Харьковского городского головы исполняет секретарь горсовета.

Назначение новых выборов может затянуться на годы

Такой порядок в случае досрочного прекращения должности мэра предусматривает закон о местном самоуправлении. Об этом сообщила председатель правления сети ОПОРА Ольга Айвазовская в фейсбуке.

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Вопрос объявления местных выборов зависит от парламента. Не позже, как на пятнадцатый день после смерти городского главы, лицо, которое в настоящее время осуществляет полномочия городского главы, должно обратиться в Верховную Раду для назначения внеочередных выборов.

Это ходатайство парламент должен рассмотреть в течение 90 дней с момента подачи.

На практике, отсутствует ответственность коллегиального органа парламента за неназначение даты и изредка процедура не была выполнена годами,

– отметила Айвазовская.

Председатель правления ОПОРЫ считает, что пока есть консенсус местных элит, не факт, что выборы можно ждать в ближайшее время.

Коротко о смерти Геннадия Кернеса:

61-летний Геннадий Кернес умер в Германии 17 декабря.

Долгое время мэр Харькова лечился в клинике "Шарите" от осложнений вызванных коронавирусом.

Об инфицировании мэра стало известно еще в конце сентября.

Уже находясь за границей, Кернес победил на выборах мэра Харькова.

Кто будет исполнять обязанности мэра Харькова после смерти Кернеса