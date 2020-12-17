Кто будет исполнять обязанности мэра Харькова после смерти Кернеса: ответ опоры
Мэр Харькова Геннадий Кернес умер ночью 17 декабря после осложнений, вызванных коронавирусом. Теперь обязанности Харьковского городского головы исполняет секретарь горсовета.
Назначение новых выборов может затянуться на годы
Такой порядок в случае досрочного прекращения должности мэра предусматривает закон о местном самоуправлении. Об этом сообщила председатель правления сети ОПОРА Ольга Айвазовская в фейсбуке.
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Вопрос объявления местных выборов зависит от парламента. Не позже, как на пятнадцатый день после смерти городского главы, лицо, которое в настоящее время осуществляет полномочия городского главы, должно обратиться в Верховную Раду для назначения внеочередных выборов.
Это ходатайство парламент должен рассмотреть в течение 90 дней с момента подачи.
На практике, отсутствует ответственность коллегиального органа парламента за неназначение даты и изредка процедура не была выполнена годами,
– отметила Айвазовская.
Председатель правления ОПОРЫ считает, что пока есть консенсус местных элит, не факт, что выборы можно ждать в ближайшее время.
Коротко о смерти Геннадия Кернеса:
- 61-летний Геннадий Кернес умер в Германии 17 декабря.
- Долгое время мэр Харькова лечился в клинике "Шарите" от осложнений вызванных коронавирусом.
- Об инфицировании мэра стало известно еще в конце сентября.
- Уже находясь за границей, Кернес победил на выборах мэра Харькова.
Кто будет исполнять обязанности мэра Харькова после смерти Кернеса
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