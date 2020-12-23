Кабинет министров планировал рассмотреть законопроект об изменениях в закон о люстрации еще 1 июля. Однако его вернули на доработку.

Причиной задержки в Минюсте назвали позицию некоторых депутатов Верховной Рады. Об этом сообщили на сайте "РБК-Украина".

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Неоднозначная позиция нардепов

Говорится о тех нардепах, которые очень противоречиво относятся к вопросу люстрации. Заместитель министра юстиции, Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина заявил, что есть парламентарии, которые вообще не воспринимают отмену люстрации.

А другие хотят, чтобы ее отменили полностью. И такой более-менее уравновешенный документ, который выполняет решения ЕСПЧ, но не отменяет люстрацию полностью, приводит именно к такой реакции – неприятия,

– отметил Лещина.

Отметим! Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Украине есть люди, которым нельзя отменять люстрацию. В то же время окончательное решение по закону о люстрации – за украинским судом.

Законность украинской люстрации: коротко