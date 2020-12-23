Кто блокирует изменение закона о люстрации: ответ Минюста
Кабинет министров планировал рассмотреть законопроект об изменениях в закон о люстрации еще 1 июля. Однако его вернули на доработку.
Причиной задержки в Минюсте назвали позицию некоторых депутатов Верховной Рады. Об этом сообщили на сайте "РБК-Украина".
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Неоднозначная позиция нардепов
Говорится о тех нардепах, которые очень противоречиво относятся к вопросу люстрации. Заместитель министра юстиции, Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина заявил, что есть парламентарии, которые вообще не воспринимают отмену люстрации.
А другие хотят, чтобы ее отменили полностью. И такой более-менее уравновешенный документ, который выполняет решения ЕСПЧ, но не отменяет люстрацию полностью, приводит именно к такой реакции – неприятия,
– отметил Лещина.
Законность украинской люстрации: коротко
- Европейский суд по правам человека больше года назад принял первое решение в части законности украинской люстрации.
- ЕСПЧ раскритиковал отдельные положения закона об очищении власти и приговорил к моральной компенсации по 5 тысяч евро первым пяти истцам.
- Кабинет Министров пытался обжаловать это решение в Большой палате ЕСПЧ, но безрезультатно, в конце февраля 2020 года оно вступило в силу.
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