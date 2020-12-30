Указ президента является юридически ничтожным, – в КСУ против отстранения Тупицкого
В Конституционном Суде Украины заявили, что его глава Александр Тупицкий обязан продолжать выполнять свои обязанности. В решении об отстранении Тупицкого президент Владимир Зеленский якобы нарушил свои конституционные полномочия.
Указ Зеленского якобы является противоправным вмешательством в деятельность судьи КСУ. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
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Указ президента Украины "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины от 29 декабря 2020 года является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению,
– говорится в сообщении.
Что еще говорят в КСУ
- Решение президента об отстранении Тупицкого противоречит конституционным основам организации государственной власти в Украине, конституционным принципам деятельности КСУ.
- Приняв отстранение Тупицкого, президент помешал КСУ выполнять свои служебные обязанности. Такие действия приводят к юридической ответственности.
- Президент должен немедленно отменить указ.
Кроме того, в КСУ отметили, что никто не должен выполнять "явно преступные распоряжения или приказы".
Отстранение Тупицкого: что известно
- 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы КСУ на 2 месяца.
- Причиной стало то, что Тупицкий проигнорировал вызов в Офис генпрокурора. Главу КСУ подозревают в подкупе свидетеля, а также во введении в заблуждение суда путем заведомо ложных показаний свидетеля.
- Кроме того, ранее КСУ под председательством Тупицкого отменил антикоррупционную реформу в Украине. Такое решение едва не стоило стране безвиза и сотрудничества с МВФ.
- Подробнее о "зашкварах" Тупицкого читайте здесь.
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