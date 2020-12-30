В Конституционном Суде Украины заявили, что его глава Александр Тупицкий обязан продолжать выполнять свои обязанности. В решении об отстранении Тупицкого президент Владимир Зеленский якобы нарушил свои конституционные полномочия.

Указ Зеленского якобы является противоправным вмешательством в деятельность судьи КСУ. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

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Указ президента Украины "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины от 29 декабря 2020 года является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению,

– говорится в сообщении.

Что еще говорят в КСУ

Решение президента об отстранении Тупицкого противоречит конституционным основам организации государственной власти в Украине, конституционным принципам деятельности КСУ.

Приняв отстранение Тупицкого, президент помешал КСУ выполнять свои служебные обязанности. Такие действия приводят к юридической ответственности.

Президент должен немедленно отменить указ.

Кроме того, в КСУ отметили, что никто не должен выполнять "явно преступные распоряжения или приказы".

Отстранение Тупицкого: что известно