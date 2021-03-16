КСУ розгляне дисциплінарні справи щодо Тупицького та Головатого, – ЗМІ
Конституційний Суд України 17 березня розгляне 2 дисциплінарні справи. Одна з них стосується судді Сергія Головатого, інша – відстороненого глави КСУ Олександра Тупицького.
Источник:ZN.UA
Джерело видання у КСУ повідомило, що тиждень тому 8 співробітників Держбюро розслідувань рознесли суддям по 2 томи матеріалів справи щодо порушення Тупицьким суддівської присяги.
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Що відомо про ці справи
- У ДБР це провадження курує Артем Яблонський. Ймовірно, Тупицького хочуть виключити із лав суддів КСУ. Матеріали щодо цього Бюро передало під грифом "секретно".
- У рамках другої дисциплінарної справи Конституційний Суд розгляне заяву голови Всеукраїнської політичної партії "Братство" Дмитра Корчинського. У ній йдеться про невідповідність судді Сергія Головатого.
У чому зміст претензій Корчинського до судді, наразі невідомо. Однак ця справа не стосується "Харківських угод", за які Головатий голосував у Раді.
Що розглядатиме КСУ на засіданні 17 березня / Фото ZN.UA
Відсторонення Тупицького: основне
- Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького 29 грудня 2020 року, а наприкінці лютого 2021 року зробив це знову – до 28 березня.
- Проти глави КСУ порушили кримінальне провадження: про підкуп свідка та надання неправдивих свідчень.
- Спроби Тупицького повернутись до виконання своїх обов'язків у КСУ поки невдалі.
- Касаційний адміністративний суд залишив без розгляду його позов – через протермінування часу оскарження.
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