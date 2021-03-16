Конституційний Суд України 17 березня розгляне 2 дисциплінарні справи. Одна з них стосується судді Сергія Головатого, інша – відстороненого глави КСУ Олександра Тупицького.

Джерело видання у КСУ повідомило, що тиждень тому 8 співробітників Держбюро розслідувань рознесли суддям по 2 томи матеріалів справи щодо порушення Тупицьким суддівської присяги.

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Що відомо про ці справи

У ДБР це провадження курує Артем Яблонський. Ймовірно, Тупицького хочуть виключити із лав суддів КСУ. Матеріали щодо цього Бюро передало під грифом "секретно".

Важливо! Раніше екснардеп та журналіст Сергій Лещенко у телеграмі повідомив, що через півтори години після розпорядження ДБР розглянути проступок Тупицького голова КСУ скасував це розпорядження як незаконне. Натомість призначив на 17 березня пленарне засідання з іншого приводу – щодо розслідування злочинів на масових протестах 2013 – 2014 років.

У рамках другої дисциплінарної справи Конституційний Суд розгляне заяву голови Всеукраїнської політичної партії "Братство" Дмитра Корчинського. У ній йдеться про невідповідність судді Сергія Головатого.

У чому зміст претензій Корчинського до судді, наразі невідомо. Однак ця справа не стосується "Харківських угод", за які Головатий голосував у Раді.

Зверніть увагу! Суддя заявив про те, що під час голосування за угоди у 2010 році був у відрядженні в Страсбурзі, а голосувала його картка. Але в архіві Верховної Ради немає заяви члена фракції "Партії регіонів" Головатого з проханням не враховувати його голос.



Що розглядатиме КСУ на засіданні 17 березня / Фото ZN.UA

Відсторонення Тупицького: основне

Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького 29 грудня 2020 року, а наприкінці лютого 2021 року зробив це знову – до 28 березня.

це знову Проти глави КСУ порушили кримінальне провадження: про підкуп свідка та надання неправдивих свідчень.

Спроби Тупицького повернутись до виконання своїх обов'язків у КСУ поки невдалі.

Касаційний адміністративний суд залишив без розгляду його позов – через протермінування часу оскарження.



Що відомо про Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу