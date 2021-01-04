В Конституционном Суде рассмотрят отстранение Тупицкого: выполнят ли указ президента
Судьи Конституционного Суда Украины 5 января планируют рассмотреть вопрос об отстранении Александра Тупицкого. 29 декабря указ об отстранении главы КСУ подписал президент Зеленский.
Судьи КСУ могут только обсудить организацию работы суда, – Совгиря
Поскольку указ главы государства является обязательным к исполнению, то на собрании судьи могут исключительно обсудить дальнейшую работу КСУ. Об этом написала в фейсбуке нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря.
К теме Тупицкий доигрался: какие факторы сыграли против главы КСУ
Конституционный Суд не имеет полномочия по собственной инициативе рассматривать вопрос и принимать решение о конституционности каких-либо актов (в том числе указов президента Украины), в том числе и на собрании судей или на специальных пленарных заседаниях,
– подчеркнула Совгиря.
На собрании должны присутствовать как минимум 12 судей.
Что известно об отстранении Александра Тупицкого
- Именно под председательством Александра Тупицкого КСУ принял скандальное решение об отмене ответственности за недостоверное е-декларирование.
- В конце декабря Тупицкому объявили подозрение в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.
- Дело, возбужденное против главы КСУ, касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.
- Сам Тупицкий в Офис генпрокурора не явился, ссылаясь на веские причины.
- Прокуроры обратились с ходатайством к президенту с просьбой отстранить Тупицкого. 29 декабря глава государства соответствующий указ подписал.
- В самом КСУ решение Зеленского раскритиковали и назвали юридически неправомерным.
Поделиться новостью