Судьи Конституционного Суда Украины 5 января планируют рассмотреть вопрос об отстранении Александра Тупицкого. 29 декабря указ об отстранении главы КСУ подписал президент Зеленский.

Судьи КСУ могут только обсудить организацию работы суда, – Совгиря

Поскольку указ главы государства является обязательным к исполнению, то на собрании судьи могут исключительно обсудить дальнейшую работу КСУ. Об этом написала в фейсбуке нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря.

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Конституционный Суд не имеет полномочия по собственной инициативе рассматривать вопрос и принимать решение о конституционности каких-либо актов (в том числе указов президента Украины), в том числе и на собрании судей или на специальных пленарных заседаниях,

– подчеркнула Совгиря.

На собрании должны присутствовать как минимум 12 судей.

Обратите внимание! Согласно указу президента, Тупицкого отстранили от занимаемой должности на 2 месяца.

Что известно об отстранении Александра Тупицкого