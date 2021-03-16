Конституционный Суд Украины 17 марта рассмотрит 2 дисциплинарных дела. Одно из них касается судьи Сергея Головатого, другое – отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого.

Источник в КСУ сообщил, что неделю назад 8 сотрудников Госбюро расследований разнесли судьям по 2 тома материалов дела касательно нарушений Тупицким судейской присяги.

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Что известно об этих делах

В ГБР это производство курирует Артем Яблонский. Вероятно, Тупицкого хотят исключить из рядов судей КСУ. Материалы по этому Бюро передало под грифом "секретно".

Важно! Ранее экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко в телеграме сообщил, что через полтора часа после распоряжения ГБР рассмотреть проступок Тупицкого председатель КСУ отменил это распоряжение как незаконное. Зато назначил на 17 марта пленарное заседание по другому поводу – по расследованию преступлений на массовых протестах 2013 – 2014 годов.

В рамках второго дисциплинарного дела Конституционный Суд рассмотрит заявление председателя Всеукраинской политической партии "Братство" Дмитрия Корчинского. В нем говорится о несоответствии судьи Сергея Головатого.

В чем смысл претензий Корчинского к судье, пока неизвестно. Однако это дело не касается "Харьковских соглашений", за которые Головатый голосовал в Раде.

Обратите внимание! Судья заявил о том, что во время голосования за сделки в 2010 году был в командировке в Страсбурге, а голосовала его карточка. Но в архиве Верховной Рады нет заявления члена фракции "Партии регионов" Головатого с просьбой не учитывать его голос.



Что будет рассматривать КСУ на заседании 17 марта / Фото ZN.UA

Отстранение Тупицкого: основное

Владимир Зеленский отстранил Александра Тупицкого 29 декабря 2020 года, а в конце февраля 2021 года сделал это снова – до 28 марта.

Против главы КСУ нарушили уголовное производство: о подкупе свидетеля и даче ложных показаний.

Попытки Тупицкого вернуться к исполнению своих обязанностей в КСУ пока неудачны.

Кассационный административный суд оставил без рассмотрения его иск – из-за просрочки времени обжалования.



Что известно об Александре Тупицком / Инфографика 24 канала