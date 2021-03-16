КСУ рассмотрит дисциплинарные дела в отношении Тупицкого и Головатого, – СМИ
Конституционный Суд Украины 17 марта рассмотрит 2 дисциплинарных дела. Одно из них касается судьи Сергея Головатого, другое – отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого.
Источник:ZN.UA
Источник в КСУ сообщил, что неделю назад 8 сотрудников Госбюро расследований разнесли судьям по 2 тома материалов дела касательно нарушений Тупицким судейской присяги.
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Что известно об этих делах
- В ГБР это производство курирует Артем Яблонский. Вероятно, Тупицкого хотят исключить из рядов судей КСУ. Материалы по этому Бюро передало под грифом "секретно".
- В рамках второго дисциплинарного дела Конституционный Суд рассмотрит заявление председателя Всеукраинской политической партии "Братство" Дмитрия Корчинского. В нем говорится о несоответствии судьи Сергея Головатого.
В чем смысл претензий Корчинского к судье, пока неизвестно. Однако это дело не касается "Харьковских соглашений", за которые Головатый голосовал в Раде.
Что будет рассматривать КСУ на заседании 17 марта / Фото ZN.UA
Отстранение Тупицкого: основное
- Владимир Зеленский отстранил Александра Тупицкого 29 декабря 2020 года, а в конце февраля 2021 года сделал это снова – до 28 марта.
- Против главы КСУ нарушили уголовное производство: о подкупе свидетеля и даче ложных показаний.
- Попытки Тупицкого вернуться к исполнению своих обязанностей в КСУ пока неудачны.
- Кассационный административный суд оставил без рассмотрения его иск – из-за просрочки времени обжалования.
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