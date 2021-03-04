В Конституционном Суде Украины, глава которого Александр Тупицкий – сейчас отстранен, возник спор. Первый заместитель главы КСУ Сергей Головатый сел на место Тупицкого и это понравилось не всем.

Именно Сергей Головатый сейчас исполняет обязанности главы КСУ. Однако до 4 марта он делал это со своего места.

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Головатый вел заседание с места Тупицкого

Во время рассмотрения дела по представлению уполномоченного Верховной Рады относительно конституционности закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" ситуация изменилась.

То, что на месте Тупицкого – не Тупицкий возмутило судью Александра Литвинова, сообщают СМИ.

Литвинов: Сергей Петрович, у нас что изменилась схема рассадки в зале?

Головатый: Я оставлю этот вопрос без ответа.

Литвинов: Займите тогда свое место.

Литвинов: Сергей Петрович, я прошу занять свое место. У нас не было специального пленарного заседания, на котором вы были бы назначены председателем Конституционного Суда Украины.

Аргументы коллеги на Головатого не подействовали.

Иск Тупицкого о возвращении к работе не рассмотрели

Отметим, что Александра Тупицкого отстранил президент Владимир Зеленский еще 29 декабря 2020 года. Такое ходатайство поступило от Офиса Генпрокурора. Против Тупицкого возбудили уголовное производство: речь идет о подкупе свидетеля и даче ложных показаний.

Попытки Тупицкого вернуться к исполнению своих обязанностей в КСУ пока безрезультатны. Так Кассационный административный суд оставил без рассмотрения его иск – из-за просрочки времени обжалования.



Кто такой Александр Тупицкий / Инфографика 24 канала