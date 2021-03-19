КСУ получил обращение Ради относительно новой процедуры назначения глав НАБУ и ГБР
В Конституционный суд 19 марта поступило обращение Рады по законопроекту о назначении и увольнении глав НАБУ и ГБР. Текст документа предусматривает изменения в Конституции Украины.
Источник:Ольга Совгиря в телеграмме
Суд должен предоставить заключение по обращению в течение одного месяца. Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря на своей странице в телеграмме.
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В Конституционный суд поступило конституционное обращение Верховной Рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины относительно порядка назначения на должности и увольнения с должностей Директора НАБУ и Директора ГБР требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины,
– написала парламентарий.
Что предусматривает законопроект
- 16 марта парламент направил в КСУ законопроект о назначении и увольнении глав НАБУ и ГБР.
- Согласно документу, кандидатов на должность руководителей ведомств будет выбирать конкурсная комиссия.
- Далее слово будет за президентом, он будет подавать свою кандидатуру на рассмотрение Верховной Рады.
Что этому предшествовало: коротко
- КСУ в августе 2020 года признал неконституционным назначение Артема Сытника на должность руководителя НАБУ.
- В суде заявили, что назначить Сытника на должность мог только Кабмин, а Петр Порошенко, который выбрал директора, не имел на это полномочий.
- Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка выразил уверенность, что на своем посту Сытник останется как минимум до апреля 2022 года.
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