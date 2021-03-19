В Конституционный суд 19 марта поступило обращение Рады по законопроекту о назначении и увольнении глав НАБУ и ГБР. Текст документа предусматривает изменения в Конституции Украины.

Суд должен предоставить заключение по обращению в течение одного месяца. Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря на своей странице в телеграмме.

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В Конституционный суд поступило конституционное обращение Верховной Рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины относительно порядка назначения на должности и увольнения с должностей Директора НАБУ и Директора ГБР требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины,

– написала парламентарий.

Что предусматривает законопроект

16 марта парламент направил в КСУ законопроект о назначении и увольнении глав НАБУ и ГБР.

Согласно документу, кандидатов на должность руководителей ведомств будет выбирать конкурсная комиссия.

Далее слово будет за президентом, он будет подавать свою кандидатуру на рассмотрение Верховной Рады.

Обратите внимание! Конституционный Суд Украины должен проверить, соответствует ли этот законопроект Конституции.

Что этому предшествовало: коротко