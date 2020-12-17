Восемь недель Рада во главе с Разумковым героически "борется" с конституционным кризисом. Далее читайте на украинском.

Восьмий тиждень більшість Зеленського (вірніше вже Разумкова) захищає КСУ, який знищив покарання за брехню в деклараціях, жалюгідну подобу якого депутати повернули.

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Як Рада "виправляє" ситуацію з КСУ?

Минулого тижня КСУ знову почав повноцінно працювати, готуючись знести ключові антикорупційні реформи в інтересах Росії та Коломойського.

Депутати в цьому, схоже, проблем не бачать. Закінчується черговий сесійний тиждень, після якого вони підуть на канікули.

Знаєте, який результат титанічних зусиль Ради і робочої групи Разумкова? Вчора депутати почали призначення судді КСУ за квотою ВРУ. Обраний ними спосіб прямо суперечить і Конституції, і останнім рекомендаціям Венеційської Комісії.

Для розуміння рівня людей, які керують країною – Конституція прямо вимагає:

а) конкурсного добору суддів КСУ. "Конкурс" полягав у висуненні фракціями своїх ставлеників;

б) обов'язкового 15-ти річного юридичного стажу для судді КСУ. Комітет підтримав ставленика ОПЗЖ Юрія Павленка, який лише в 2013 році отримав юридичний диплом.

Замість того, щоб хоч якось заблокувати КСУшний шредер реформ, депутати посилюють його потужність.

Порочене коло

До речі, пам'ятаєте зашквареного суддю КСУ Сліденка, який був автором рішення про знесення електронного декларування? Він ще дуже образився на суспільну реакцію і заявив, що йде у відставку.

Так от, суддя Сліденко подивився, як його і колег захищає Рада на чолі з Разумковим, і… вже передумав йти у відставку.

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Більше того, вчора Сліденко заявив, що хоче аби закони, прийняті на виправлення його зашквареного рішення, знову були оскаржені в КСУ. Бо, бачите, ці закони теж неправильні. А це означає, що захищений Разумковим КСУ приблизно за рік знову може визнати їх неконституційними. А значить, розслідуванні на той час справи про брехні в деклараціях депутатів… знову закриють. Парламентарі ж заломлять руки у відчаї, спікер створить чергову робочу групу, і все почнеться спочатку.

Щоб цього не відбулося, максимально багато виборців мають дізнатись, як депутати їх обманюють. Тут ми збираємо ресурс для покарання депутатів, які планують протягнути чергового ручного суддю КСУ.

З ким, до речі, закластися, що це буде депутатка від СН Ольга Совгиря? Дуже аполітична суддя КСУ буде.

Джерело: Facebook