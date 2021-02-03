Конституционный Суд Украины заявил об отсутствии правовых оснований для составления протоколов об административном нарушении в отношении 3 судей. В частности, речь идет об Игоре Следенко, Владимире Мойсике и Ирине Завгородней.

Источник: КСУ

На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции обнародовали информацию о составлении протоколов в отношении 3 судей. Их подозревают в конфликте интересов при отмене ряда антикоррупционных статей.

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В сообщении указано, что осенью 2020 года перед началом рассмотрения дела о конституционности электронного декларирования на заседании Большой палаты КСУ Слиденко, Мойсик и Завгородняя обратились с заявлениями о самоотводе. Все для того, чтобы у компетентных органов не возникло сомнений относительно объективного рассмотрения этого дела. Однако тогда Большая палата им отказала.

После этого представитель Президента в Конституционном Суде Федор Вениславский еще дважды подавал заявления об отводе 3 судей, но Большая палата КСУ оба раза ему отказывала.

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Однако 3 февраля Большая палата решила вопрос конфликта интересов. Как сообщили в КСУ, правовых оснований для составления протоколов об административном правонарушении в отношении судей Завгородней, Мойсика и Следенко нет.

Что этому предшествовало: коротко

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 1 февраля 2021 года составило протоколы на судей Конституционного суда. Говорится об Игоре Слиденко, Владимира Мойсика и Ирину Завгороднюю.

Их подозревают в конфликте интересов во время отмены антикоррупционных статей. В частности, о полномочиях НАПК по проверке деклараций и наказании за ложные сведения в них.

В отношении Ирины Завгородней вынесли еще один протокол – за недекларирование авто мужа.



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