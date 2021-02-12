В КСУ оспаривают пропорциональную систему выборов: подробности
В Конституционный Суд Украины поступило представление от группы народных депутатов. Парламентарии оспаривают ряд положений нового Избирательного кодекса Украины. Беспокоит политиков исключительно пропорциональная система голосования.
Источник:телеграм Ольги Совгири
Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа", представительница Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.
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Нардепы считают, что удаление мажоритарной системы является нарушением
Народные депутаты считают, что изъятие из законодательства возможности проведения выборов по мажоритарной системе ограничивает конституционные избирательные права граждан, а также "содержит признаки узурпации власти",
– подчеркнула Совгиря.
В представлении, сообщила нардеп, также обжаловали пункт заключительных и переходных положений Кодекса. Согласно им, терял силу закон "О выборах народных депутатов Украины".
Новый Избирательный кодекс Рада приняла в 2019 году
Отметим, что новый Избирательный кодекс Верховная Рада приняла в декабре 2019 года. В парламент законопроект внесли еще в 2015 году, однако с этого времени документ подвергся немалым изменениям. Последние из правок принадлежат президенту Владимиру Зеленскому.
Главные изменения согласно новому Избирательному кодексу:
- Открытые списки партий: избиратели могут голосовать не только за политические партии, но и за конкретных людей в их списках;
- Проходной барьер: несмотря на длительные обсуждения необходимости его снижения, он остался на уровне 5%;
- Пропорциональная система выборов: мажоритарка исчезла, а избиратели выбирают только партии, которые пройдут в парламент.
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