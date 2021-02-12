В Конституционный Суд Украины поступило представление от группы народных депутатов. Парламентарии оспаривают ряд положений нового Избирательного кодекса Украины. Беспокоит политиков исключительно пропорциональная система голосования.

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа", представительница Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

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Нардепы считают, что удаление мажоритарной системы является нарушением

Народные депутаты считают, что изъятие из законодательства возможности проведения выборов по мажоритарной системе ограничивает конституционные избирательные права граждан, а также "содержит признаки узурпации власти",

– подчеркнула Совгиря.

В представлении, сообщила нардеп, также обжаловали пункт заключительных и переходных положений Кодекса. Согласно им, терял силу закон "О выборах народных депутатов Украины".

Новый Избирательный кодекс Рада приняла в 2019 году

Отметим, что новый Избирательный кодекс Верховная Рада приняла в декабре 2019 года. В парламент законопроект внесли еще в 2015 году, однако с этого времени документ подвергся немалым изменениям. Последние из правок принадлежат президенту Владимиру Зеленскому.

Главные изменения согласно новому Избирательному кодексу:

Открытые списки партий: избиратели могут голосовать не только за политические партии, но и за конкретных людей в их списках;

избиратели могут голосовать не только за политические партии, но и за конкретных людей в их списках; Проходной барьер: несмотря на длительные обсуждения необходимости его снижения, он остался на уровне 5%;

несмотря на длительные обсуждения необходимости его снижения, он остался на уровне 5%; Пропорциональная система выборов: мажоритарка исчезла, а избиратели выбирают только партии, которые пройдут в парламент.

Обратите внимание! По новому законодательству уже состоялись местные выборы в октябре 2020 года. Также по новым правилам избиратели будут голосовать и за парламент в 2023 году.