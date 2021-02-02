Судьи Конституционного Суда 2 февраля должны были рассмотреть дело о толковании термина "достойные условия жизни". Однако заседание так и не состоялось.

Источник: телеграм Ольги Совгири

Представительница Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря заявила, что несколько судей Конституционного Суда просто не пришли на пленарное заседание.

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Совгиря отметила, что из-за отсутствия судей возникает сразу ряд вопросов, среди них:

об учете рабочего времени судей КСУ;

обнародование более детальной информации о деятельности Конституционного Суда

По нашему убеждению, граждане имеют право знать такую информацию о деятельности КСУ, так как на его финансирование и выплату вознаграждения судьям тратятся значительные средства, размер которых по закону не зависит от результативности деятельности суда,

– добавила представительница Верховной Рады в КСУ.

Она также напомнила, что КСУ с октября 2020 года и по сей день не принял ни одного решения. Заметим, именно в конце октября судьи Конституционного Суда приняли скандальное решение, которое фактически отменило наказание за ложное декларирование.

Совгиря отметила, что уже сейчас утвердили смету Конституционного Суда на 2021 год. Она составляет 315,4 миллиона гривен, то есть содержание суда стоит государству почти 900 тысяч гривен ежедневно. Она подчеркнула, что такая оплата "очевидно, не соответствует уровню эффективности его деятельности".

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Заметим, что депутаты попросили Конституционный Суд растолковать им понятие "достойные условия жизни" еще в мае 2020 года. Судьи должны дать официальное толкование слов "достойные условия жизни" из Конституции в контексте вопроса: какие условия жизни человека следует считать достойными, что является показателем достойных условий жизни.