Судьи Конституционного Суда Украины 5 января проведут собрание. На нем рассмотрят указ Владимира Зеленского об отстранении Александра Тупицкого. Кроме того, в КСУ придумали способ провести Тупицкого 30 декабря на работу.

О планах Конституционного Суда по делу Тупицкого, а также способе провести его на работу Укринформу рассказал собеседник в КСУ.

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По информации источника, собрание судей состоится 5 января, в 12:00. На нем планируют рассмотреть указ Владимира Зеленского об отстранении Александра Тупицкого от должности.

Кроме того, изданию рассказали, что 30 декабря служба охраны не пропускала Тупицкого в здание суда. Однако для него заказал пропуск глава секретариата КСУ. В итоге Тупицкий таки попал на рабочее место.

Отстранение Тупицкого от должности: что известно