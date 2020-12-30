В КСУ готовят собрание и придумали, как провести Тупицкого на работу
Судьи Конституционного Суда Украины 5 января проведут собрание. На нем рассмотрят указ Владимира Зеленского об отстранении Александра Тупицкого. Кроме того, в КСУ придумали способ провести Тупицкого 30 декабря на работу.
О планах Конституционного Суда по делу Тупицкого, а также способе провести его на работу Укринформу рассказал собеседник в КСУ.
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По информации источника, собрание судей состоится 5 января, в 12:00. На нем планируют рассмотреть указ Владимира Зеленского об отстранении Александра Тупицкого от должности.
Кроме того, изданию рассказали, что 30 декабря служба охраны не пропускала Тупицкого в здание суда. Однако для него заказал пропуск глава секретариата КСУ. В итоге Тупицкий таки попал на рабочее место.
Отстранение Тупицкого от должности: что известно
- 29 декабря президент подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда на 2 месяца.
- Тогда же в КСУ отметили, что решение об увольнении судьи с должности принимает только Конституционный Суд.
- Уже 30 декабря в Конституционном Суде заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", а также призвали отменить его.
- Ранее Тупицкому объявили подозрение в осуществлении влияния на свидетеля путем подкупа и в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля. Глава КСУ не пришел 28 декабря в Офис генпрокурора для вручения уведомления о подозрении. Поэтому его прислали по почте.
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