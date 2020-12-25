В оккупированном Крыму заметили колонну российской военной техники: видео
Российскую военную технику заметили в северной части оккупированного Крыма в районе села Ишунь. В колонне ехали десятки бронетранспортеров и грузовики с оружием.
Боевые машины двигались по трассе Симферополь – Армянск и направлялись в сторону Красноперекопска. Об этом сообщает издание "Крим.Реалии".
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Сколько единиц техники было в колонне
- В колонне было насчитано около 25 бронетранспортеров и 40 грузовых автомобилей различного назначения.
- Часть грузовиков буксировала артиллерийское оружие.
- Через 20 минут в том же направлении проехали два танковоза, которые транспортировали вездеходные тягачи МТ-ЛБ.
В оккупированном Крыму заметили колонну боевой техники России: Видео Крым.Реалии
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