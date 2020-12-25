Российскую военную технику заметили в северной части оккупированного Крыма в районе села Ишунь. В колонне ехали десятки бронетранспортеров и грузовики с оружием.

Боевые машины двигались по трассе Симферополь – Армянск и направлялись в сторону Красноперекопска. Об этом сообщает издание "Крим.Реалии". Читайте также И мужчины, и женщины будут мобилизованы: Зеленский об опасности большой войны с Россией Сколько единиц техники было в колонне В колонне было насчитано около 25 бронетранспортеров и 40 грузовых автомобилей различного назначения.

Часть грузовиков буксировала артиллерийское оружие.

Через 20 минут в том же направлении проехали два танковоза, которые транспортировали вездеходные тягачи МТ-ЛБ. В оккупированном Крыму заметили колонну боевой техники России: Видео Крым.Реалии Обратите внимание! Украина создаст первый онлайн-портал об оккупированном Крыме и Донбассе. Там будут публиковать истории о преступлениях оккупантов, в частности, военных и против человечности. Создание такого онлайн-ресурса поможет Украине доносить до международного сообщества информацию о преступлениях, которые совершает Россия в Крыму и ОРДЛО.