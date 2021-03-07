Не внушает оптимизма: в Крыму высохли несколько водохранилищ – карта вододефицита
Ситуация с водой в оккупированном Россией Крыму уже длительное время остается критической. Оккупационные власти возлагали большие надежды на обильные осадки, но они оказались напрасными. Из-за этого на оккупированном полуострове пересохли несколько водохранилищ.
Источник:"Крим.Реалии"
Журналисты "Крим.Реалии" исследовали состояние водных артерий Крыма и на основе полученных данных составили карту вододефицита на полуострове.
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Как все начиналось
Первые существенные проблемы с водой возникли летом 2020 года. Из-за истощения водоемов жители Симферополя и Симферопольского района с сентября начали получать воду по графику – только по 3 чама утром и вечером. Впоследствии по подобному графику начали жить жители Бахчисарая и Бахчисарайского района.
Ранее Симферополь и ближайшие к нему населенные пункты обеспечивались водой из таких водохранилищ:
- Аянского,
- Симферопольского,
- Партизанского.
Но еще осенью 2020 года уровень воды в них упал до критических отметок.
Симферопольское водохранилище обмелело / Фото Inforesist
В каком состоянии другие водохранилища
Крымский блогер Заир Баккал недавно посетил Симферопольсе водохранилище. Он отметил, что ситуация там "не внушает оптимизма".
Полное истощение произошло на:
- Загорском водохранилище;
- Счастливенском водохранилище.
Они много лет обеспечивали водой Ялту и Бахчисарайский район. Сейчас запасов Загорского и Счастливенского водохранилищ хватит максимум на 3 месяца.
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Критически низкий объем воды сохраняется в Изобильненском водохранилище, которое питает Алушту. В феврале 2020 года в водохранилище осталось 2,8 миллиона кубометров воды при полном объеме в 12,6 миллиона кубометров.
К "мертвому уровню" приближаются:
- Балановское водохранилище;
- Тайганское водохранилище.
Карта вододефицита в Крыму / Инфографика "Крим.Реалии"
Заметим, что оккупанты надеялись, что обильные снегопады, выпавшие в Крыму, наполнят водохранилища несколькими миллионами кубометров воды. Но надежды не оправдались.
Проблемы с водой в Крыму: главное
- До оккупации Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
- Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.
- В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Небольшое количество осадков и малоснежная зима привела к засухе, утверждают крымские ученые.
- Официальный Киев утверждает, что поставки воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу возобновятся только после деоккупации Крыма.
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