Ситуация с водой в оккупированном Россией Крыму уже длительное время остается критической. Оккупационные власти возлагали большие надежды на обильные осадки, но они оказались напрасными. Из-за этого на оккупированном полуострове пересохли несколько водохранилищ.

Журналисты "Крим.Реалии" исследовали состояние водных артерий Крыма и на основе полученных данных составили карту вододефицита на полуострове.

Важно Подарок на 8 марта от оккупантов Ялта – на 2 дня с круглосуточным водоснабжением

Как все начиналось

Первые существенные проблемы с водой возникли летом 2020 года. Из-за истощения водоемов жители Симферополя и Симферопольского района с сентября начали получать воду по графику – только по 3 чама утром и вечером. Впоследствии по подобному графику начали жить жители Бахчисарая и Бахчисарайского района.

Ранее Симферополь и ближайшие к нему населенные пункты обеспечивались водой из таких водохранилищ:

Аянского,

Симферопольского,

Партизанского.

Но еще осенью 2020 года уровень воды в них упал до критических отметок.



Симферопольское водохранилище обмелело / Фото Inforesist

В каком состоянии другие водохранилища

Крымский блогер Заир Баккал недавно посетил Симферопольсе водохранилище. Он отметил, что ситуация там "не внушает оптимизма".

Полное истощение произошло на:

Загорском водохранилище;

Счастливенском водохранилище.

Они много лет обеспечивали водой Ялту и Бахчисарайский район. Сейчас запасов Загорского и Счастливенского водохранилищ хватит максимум на 3 месяца.

Интересно ОРДЛО на грани экологической катастрофы: в воду может попасть радиация

Критически низкий объем воды сохраняется в Изобильненском водохранилище, которое питает Алушту. В феврале 2020 года в водохранилище осталось 2,8 миллиона кубометров воды при полном объеме в 12,6 миллиона кубометров.

К "мертвому уровню" приближаются:

Балановское водохранилище;

Тайганское водохранилище.



Карта вододефицита в Крыму / Инфографика "Крим.Реалии"

Заметим, что оккупанты надеялись, что обильные снегопады, выпавшие в Крыму, наполнят водохранилища несколькими миллионами кубометров воды. Но надежды не оправдались.

Обратите внимание! Согласно международному праву, Россия, как страна-оккупант, несет полную ответственность за обеспечение населения водой.

Проблемы с водой в Крыму: главное