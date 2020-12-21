Зимняя сказка добралась до Автономной Республики Крым, которая сейчас находится под российской оккупацией. Теперь сказочные крымские пейзажи стали еще красивее, ведь покрылись пушистым одеялом снега.

Фото заснеженного Крыма публикуют муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов и крымский блогер "RoksolanaToday&КрымUA".

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В Крыму выпал снег, и сейчас Мечеть хана Узбека, построенная в 1314 году, выглядит просто волшебно! Крым – это Украина!

– рассказал Саид Исмагилов.

Мечеть, которой более 700 лет, является старейшей в Крыму. Она расположена в городке Старый Крым, что неподалеку от Феодосии и Судака.



Заснеженная Мечеть хана Узбека / Фото Саида Исмагилова

Впрочем, Старым Крымом все не ограничилось. Также выпал снег и на юге полуострова – в Крымских горах. Из-за этого их пейзажи стали еще сказочнее, чем обычно.

Дорогою на Ай Петри сегодня так pic.twitter.com/DAuXDKuhmA — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) December 20, 2020

Легчайшие намеки на зиму в горном Крыму) pic.twitter.com/eLYokt56hF — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) December 20, 2020

Выпал снег и в других регионах Крыма. Например, пушистое одеяло укрыло древний город Керчь, что на крайнем востоке Крыма.