На временно оккупированном полуострове Крым запасы воды за последний год уменьшились втрое. И это при том, что в холодный период года осадков не было.

Так, суммарный запас воды до конца 2020 года составлял 31,3 миллиона кубометров. Это на 61 миллион кубометров меньше, чем в прошлом году. О таких данных говорится в обзоре "Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

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По данным Крымского гидрометцентра, декабрь и январь – были месяцами с наибольшим количеством осадков в холодный период года. Впрочем, ранее в бассейнах рек наблюдался значительный недобор.

Данные по местам

В бассейнах крымских рек Кучук-Карасу, Черная, Салгир выпало 12 – 15% осадков от нормы.

В бассейнах рек, расположенных на Южном берегу Крыма – 42 – 50% осадков от нормы.

В бассейнах других рек – 24 – 40% от нормы.

В Крымских горах тоже были незначительные осадки – от 27 до 40% от нормы.

Все это вместе с высокой температурой воздуха не улучшит естественный сток в крымские водохранилища. В некоторых из них из-за обмеления ввели жесткий график подачи воды.

Обратите внимание! После российской оккупации Крыма на полуострове начались проблемы с водоснабжением. Регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы. В 2020 году небольшое количество осадков и не очень снежная зима привели к засухе в Крыму. Впрочем, согласно международному законодательству, за катастрофу с водой в Крыму полностью отвечает государство-оккупант – Россия.

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