В оккупированном Крыму треснула 55-метровая копия Крымского моста: фото
В Керчи треснула миниатюрная копия Крымского моста. Она установлена в Комсомольском парке.
Несмотря на наличие трещин, инсталляцию не закрыли – она все еще доступна для пешеходов. Об этом сообщили на сайте "Крым. Реалии".
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Первые трещины
Первые трещины на мосту появились в начале осени 2020 года. Так называемый "глава" российской администрации Керчи Сергей Бороздин утверждал, что ремонтные работы выполнит фирма ООО "Стройгарант", которая монтировала этот объект.
Трещина на копии Крымского моста / Фото "Крым. Реалии"
Сейчас под копией моста видны следы штукатурных работ. Однако на конструкции до сих пор есть разрывы и продольные трещины.
Когда была установлена копия
Копию Крымского моста длиной 55 метров и весом 2,5 тонны установили в керченском парке осенью 2019 года. Местные власти заявляли, что объект будет привлекать туристов и служить точкой притяжения людей.
Что известно о Крымском мосте: коротко
- Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство Крымского моста в оккупированном Россией Крыму является очередным свидетельством пренебрежения международного права со стороны Кремля.
- Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки раскритиковали частичное открытие Керченского моста между российской территорией и оккупированным Крымом.
- Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после оккупации Крыма.
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