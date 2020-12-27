В Керчи треснула миниатюрная копия Крымского моста. Она установлена в Комсомольском парке.

Несмотря на наличие трещин, инсталляцию не закрыли – она все еще доступна для пешеходов. Об этом сообщили на сайте "Крым. Реалии".

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Первые трещины

Первые трещины на мосту появились в начале осени 2020 года. Так называемый "глава" российской администрации Керчи Сергей Бороздин утверждал, что ремонтные работы выполнит фирма ООО "Стройгарант", которая монтировала этот объект.



Трещина на копии Крымского моста / Фото "Крым. Реалии"

Сейчас под копией моста видны следы штукатурных работ. Однако на конструкции до сих пор есть разрывы и продольные трещины.

Когда была установлена ​​копия

Копию Крымского моста длиной 55 метров и весом 2,5 тонны установили в керченском парке осенью 2019 года. Местные власти заявляли, что объект будет привлекать туристов и служить точкой притяжения людей.

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