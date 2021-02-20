Семь лет агрессии России против Украины привели к полной оккупации Крыма и Севастополя, а также частичной – частей Донетчины и Луганщины. По словам вице-премьера – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, в войне уже погибли 14 тысяч граждан Украины.

Об этом Резников сообщил во время брифинга для стран-членов ООН.

К теме Захватнические аппетиты Путина: ползучая оккупация Крыма началась еще в конце ХХ века

Участниками боевых действий стали 400 тысяч украинцев

Участниками боевых действий пришлось стать 400 тысячам украинских граждан. Из-за действий агрессора более 3,5 миллиона местных жителей Донецкой и Луганской областей были вынуждены покинуть свои дома.

Около 400 тысяч человек прошли принудительную российскую паспортизацию н оккупированных районах Донбасса. В Крыму принудительная паспортизация является тотальной, она коснулась около 2,5 миллионов граждан Украины,

– сказал Резников.

Путин бросил вызов всему народу, – Дмитрий Кулеба

Отметим, что в годовщину начала захвата Россией украинских земель видеообращение обнародовал и глава МИД Дмитрий Кулеба. Он назвал имена тех героев, которые погибли или содержатся незаконно российскими оккупантами. Также министр отметил, что Путин со "своими зелеными человечками" бросил вызов не просто украинскому государству, а всему народу.

Важно! Именно 20 февраля 2014 года российские вооруженные формирования начали оккупацию полуострова Крым. Уже через неделю им удалось захватить парламент и правительство автономии.