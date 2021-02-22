"Малыши-путинята": в Крыму в очередной раз милитаризуют детей
В Крыму российские оккупанты в очередной раз сеют между детьми свою пропаганду. Школьников одевают в форму российской армии, показывают оружие оккупационного войска и проводят обучающие семинары.
Источник:Телеграм-канал "Анатолий Штирлиц"
Очередное милитаристское мероприятие прошло в селе Почтовом Бахчисарайского района в оккупированном Крыму.
Кстати Россия создала прецедент: из-за оккупации Крыма существует угроза силовой смены границ в мире
По словам офицера Генштаба Вооруженных сил Украины Анатолия Штефана, который ведет телеграм-канал "Анатолий Штирлиц", оккупированный Крым уже превратился в лагерь по подготовке будущих боевых отрядов Путина.
Российские оккупанты не упускают ни одного мгновения для своей коварной пропаганды и милитаризации украинских детей и подростков,
– написал он.
Стоит добавить, что и школьники, и их наставники-пропагандисты во время этих милитаристских тренировок были без защитных масок и стояли вплотную друг к другу.
Российская армия в оккупированном Крыму
- В Севастополе на базе городского Дома офицеров в 2019 году создали так называемый "дом юнармии". Военные дают школьникам оружие и учат с ним обращаться, рассказывают о "славе российского войска и его подвигах".
- Так школьников Севастополя хотят учить "основам общевойсковой подготовки".
- Оккупанты "загоняют" в российскую армию и взрослых. Например, в октябре 2020 года россияне на полуострове в очередной раз объявили призыв в армию.
- Украинцев, которые отказываются идти в армию, оккупанты приговаривают к заключениям.
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