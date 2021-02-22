В Крыму российские оккупанты в очередной раз сеют между детьми свою пропаганду. Школьников одевают в форму российской армии, показывают оружие оккупационного войска и проводят обучающие семинары.

Очередное милитаристское мероприятие прошло в селе Почтовом Бахчисарайского района в оккупированном Крыму.

Кстати Россия создала прецедент: из-за оккупации Крыма существует угроза силовой смены границ в мире

По словам офицера Генштаба Вооруженных сил Украины Анатолия Штефана, который ведет телеграм-канал "Анатолий Штирлиц", оккупированный Крым уже превратился в лагерь по подготовке будущих боевых отрядов Путина.

Российские оккупанты не упускают ни одного мгновения для своей коварной пропаганды и милитаризации украинских детей и подростков,

– написал он.

Стоит добавить, что и школьники, и их наставники-пропагандисты во время этих милитаристских тренировок были без защитных масок и стояли вплотную друг к другу.

Российская армия в оккупированном Крыму