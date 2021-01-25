Серебряные струи потеряны: в Крыму пересох один из самых красивых водопадов – фото
В Крыму полностью пересох один из красивейших водопадов полуострова – Серебряные струи. Он был настоящей жемчужиной Бахчисарайского района.
Источник: Roksolana Today & Крым
Исчезновение водопада стало еще одним следствием экологической катастрофы в Крыму.
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Водопад Серебряные струи. Странные останки,
– заявил блогер.
Что известно о водопаде Серебряные струи
- Водопад имеет еще одно название-Серебряные струны.
- Он расположен на высоте 550 метров над уровнем моря в ущелье Малый каньон.
- Название Серебряные струи водопад получил в летние дни. Стекая в отблесках солнца, вода сияла серебром.
- Также такое необычное имя водопад имел благодаря необычным формам, похожим на сказочный музыкальный инструмент.
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