В Крыму оккупанты просто уничтожают бухту Капсель. В частности, начали здесь строительные работы. Располагается эта уникальная достопримечательность природы между Судаком и мысом Меганом.

Почему оккупанты взялись за бухту Капсель

Она входит в охранную зону памятника природы "Мыс Меганом". Однако в 2019 году по решению оккупационных властей Судака часть территории заповедника потеряла охранный статус. Об этом сообщает ресурс "Крым. Реалии".

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Бухта Капсель: смотрите видео

Так что теперь здесь собираются построить круглогодичную резиденцию молодежного форума "Таврида". С этой целью устанавливают заборы и прокладывают дороги. И в довершение ко всему береговую линию Меганома начали разрушать бульдозерами.

Что думают об этом жители Крыма

Между тем, в Крыму ходят слухи, что все закончится банальным застройкой.

Бухту Капсель ограждающих длинным уродским забором. Анонимные источники сообщают, что это старт подготовки к строительству нескольких крупных девелоперских проектов и частных пансионатов. Этому свидетельствуют и налаженные коммуникации в виде нескольких трансформаторов, способных обеспечить электричеством весь Судак,

– заметил пользователь Денис Демещенко.

Также в сети предполагают, что "Таврида" вскоре станет банкротом и исчезнет. А чиновники успешно начнут распродавать захваченную у судакчан, когда-то заповедную землю.

"Подведут на Капсель коммуникации за счет федерального бюджета. А с водой, светом, канализацией, дорогами, такая земля сильно вырастет в цене", – отметил Дмитрий Демчук.

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Во что оккупанты превращают бухту Капсель / Фото взято из соцсетей