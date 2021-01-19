В Крыму оккупанты уничтожают уникальную бухту Капсель: вскоре там ничего не останется – фото
В Крыму оккупанты просто уничтожают бухту Капсель. В частности, начали здесь строительные работы. Располагается эта уникальная достопримечательность природы между Судаком и мысом Меганом.
Почему оккупанты взялись за бухту Капсель
Она входит в охранную зону памятника природы "Мыс Меганом". Однако в 2019 году по решению оккупационных властей Судака часть территории заповедника потеряла охранный статус. Об этом сообщает ресурс "Крым. Реалии".
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Бухта Капсель: смотрите видео
Так что теперь здесь собираются построить круглогодичную резиденцию молодежного форума "Таврида". С этой целью устанавливают заборы и прокладывают дороги. И в довершение ко всему береговую линию Меганома начали разрушать бульдозерами.
Что думают об этом жители Крыма
Между тем, в Крыму ходят слухи, что все закончится банальным застройкой.
Бухту Капсель ограждающих длинным уродским забором. Анонимные источники сообщают, что это старт подготовки к строительству нескольких крупных девелоперских проектов и частных пансионатов. Этому свидетельствуют и налаженные коммуникации в виде нескольких трансформаторов, способных обеспечить электричеством весь Судак,
– заметил пользователь Денис Демещенко.
Также в сети предполагают, что "Таврида" вскоре станет банкротом и исчезнет. А чиновники успешно начнут распродавать захваченную у судакчан, когда-то заповедную землю.
"Подведут на Капсель коммуникации за счет федерального бюджета. А с водой, светом, канализацией, дорогами, такая земля сильно вырастет в цене", – отметил Дмитрий Демчук.
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Во что оккупанты превращают бухту Капсель / Фото взято из соцсетей
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