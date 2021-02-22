В Крыму полтысячи оккупантов тренировались стрелять из "Градов", гаубиц и минометов
Во временно оккупированном Крыму состоялись учебно-боевые стрельбы из артиллерийских установок боевиков. К лагерному сбору оккупанты привлекли более 50 единиц военной и специальной техники и 500 боевиков.
Источник:Минобороны России
Лагерный сбор подразделений ракетных войск и артиллерии состоялся на полигоне "Опук" армейского корпуса оккупационного Черноморского флота.
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Из какой техники стреляли боевики
- Реактивных систем залпового огня "Град";
- 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б";
- 120-миллимитровой самоходной артиллерийской установки 2С9 "Нона-С";
- минометов "Сани" и "Поднос".
В рамках сбора расчеты гаубичной артиллерии и боевых машин систем залпового огня выполнили стрельбы по неподвижным и движущимся целям, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника,
– рассказали оккупанты.
В завершение российские наемники отработали различные тактические способы ведения боя артиллерийскими подразделениями.
По словам боевиков, одной из их основных задач была – отработка самостоятельного принятия решений командирами подразделений и применение нестандартных, нешаблонных действий в зависимости от ситуации на поле боя.
Пророссийское командование армейского корпуса дало оккупантам высокую оценку.
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