Во временно оккупированном Крыму состоялись учебно-боевые стрельбы из артиллерийских установок боевиков. К лагерному сбору оккупанты привлекли более 50 единиц военной и специальной техники и 500 боевиков.

Лагерный сбор подразделений ракетных войск и артиллерии состоялся на полигоне "Опук" армейского корпуса оккупационного Черноморского флота.

Читайте также На оккупированном Донбассе активизировались снайперы боевиков

Из какой техники стреляли боевики

Реактивных систем залпового огня "Град";

152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б";

120-миллимитровой самоходной артиллерийской установки 2С9 "Нона-С";

минометов "Сани" и "Поднос".

В рамках сбора расчеты гаубичной артиллерии и боевых машин систем залпового огня выполнили стрельбы по неподвижным и движущимся целям, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника,

– рассказали оккупанты.

В завершение российские наемники отработали различные тактические способы ведения боя артиллерийскими подразделениями.

По словам боевиков, одной из их основных задач была – отработка самостоятельного принятия решений командирами подразделений и применение нестандартных, нешаблонных действий в зависимости от ситуации на поле боя.

Пророссийское командование армейского корпуса дало оккупантам высокую оценку.