"Малята-путинята": в Крыму оккупанты в очередной раз детей приучали к войне – фото
В Крыму оккупанты уже с самого детства готовят детей к участию в боевых отрядах Путина. Дело в том, что на аннексированном полуострове заметили очередной случай милитаризации украинских несовершеннолетних.
Источник:телеграмм Анатолия Штефана "Штирлица"
Говорится, в частности, о Керчи. В этом месте недавно провели строевой смотр "малышей-путинят".
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В Керчи оккупанты одели детей в военном форму и заставили присягать на верность Путину / Фото взято из телеграмма Анатолия Штефана
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- Фото с так называемых "торжеств" опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным " Штирлиц"
- Он отметил, что оккупированный Крым уже превратился в лагерь по подготовке будущих боевых отрядов Путина.
- В то же время военный подчеркнул, что российские оккупанты не теряют ни одного мгновения для своей коварной пропаганды и милитаризации украинских детей и подростков.
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В оккупированному Крыму снова провели строевой смотр "малят-путинят" / Фото взято из телеграммы Анатолия Штефана
Милитаризация крымских детей: что известно
- Речь идет о так называемом движении "Юнармия". Особое развитие в России оно приобрело в 2017-м. Тогда буквально за год количество его участников выросло с нескольких сотен до 30 тысяч.
- В феврале 2019 года в Севастополе оккупанты создали так называемый "дом Юнармии". Там военные учат школьников обращаться с оружием.
- А в последний раз подобное случилось в середине февраля. Тогда в Евпатории подросткам раздали красные береты, и они должны были принести присягу.
После оккупации Крыма Россия сразу начала милитаризацию здешних детей / Фото взято из телеграмма Анатолия Штефана
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