В Крыму оккупанты уже с самого детства готовят детей к участию в боевых отрядах Путина. Дело в том, что на аннексированном полуострове заметили очередной случай милитаризации украинских несовершеннолетних.

Говорится, в частности, о Керчи. В этом месте недавно провели строевой смотр "малышей-путинят". К теме Россия превратила Крым в военную базу, – Таран

В Керчи оккупанты одели детей в военном форму и заставили присягать на верность Путину / Фото взято из телеграмма Анатолия Штефана Подробнее Фото с так называемых "торжеств" опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным " Штирлиц"

Он отметил, что оккупированный Крым уже превратился в лагерь по подготовке будущих боевых отрядов Путина.

В то же время военный подчеркнул, что российские оккупанты не теряют ни одного мгновения для своей коварной пропаганды и милитаризации украинских детей и подростков. Еще один тип пропаганды Разведка с иконами: Москва захватывала Крым под прикрытием церкви

В оккупированному Крыму снова провели строевой смотр "малят-путинят" / Фото взято из телеграммы Анатолия Штефана Милитаризация крымских детей: что известно Речь идет о так называемом движении "Юнармия". Особое развитие в России оно приобрело в 2017-м. Тогда буквально за год количество его участников выросло с нескольких сотен до 30 тысяч.



В феврале 2019 года в Севастополе оккупанты создали так называемый "дом Юнармии". Там военные учат школьников обращаться с оружием.



А в последний раз подобное случилось в середине февраля. Тогда в Евпатории подросткам раздали красные береты, и они должны были принести присягу.

После оккупации Крыма Россия сразу начала милитаризацию здешних детей / Фото взято из телеграмма Анатолия Штефана