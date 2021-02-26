В Крыму оккупанты рассматривают абсурдное дело против Бекирова: он якобы перевозил взрывчатку
В так называемом "центральном районном суде Симферополя" начали рассмотрение уголовного дела против Эдема Бекирова. Его обвиняют в перевозке 14 килограммов взрывчатки на полуостров.
Источник:"Крымская солидарность"
Судья Деменок огласил Бекирову обвинительное заключение, сообщил адвокат политзаключенного Алексей Ладин. Его действительно могут посадить, несмотря на то, что отдали Украине в рамках обмена пленными.
Тем временем Над украинцем Яцкиным издеваются в российской тюрьме, – адвокат
Защитник уверен, что этот процесс – фальсификация и считает абсурдным фальсификацию уголовного дела. По его мнению, таким образом власть пытается изолировать Эдема Бекирова и не пускать его ни в Крым, ни на территорию России.
Очень вероятно, что он будет осужден на реальный срок лишения свободы, а если попытается приехать в Крым, его здесь могут посадить,
– комментирует Ладин.
В чем оккупанты обвиняют Бекирова
- Бекирова обвинили в том, что он якобы перевез и передал "секретному" свидетелю сумку с 14 килограммами взрывчатки.
- Однако таксист, который перевозил его через административную границу не увидел тяжелой сумки, которую Бекиров, который не имеет одной ноги на костылях перевозил с собой.
- Однако ее якобы увидел секретный свидетель.
- Как отмечают адвокаты, Бекиров в принципе не мог поднять и переносить тяжести. Он инвалид первой группы с рядом заболеваний и проблем со здоровьем.
- Сам Эдем Бекиров считает действия псевдовласти незаконными.
Заключение Бекирова: кратко
- Человек с инвалидностью первой группы Эдем Бекиров провел в СИЗО более 1 года и 8 месяцев.
- Его обвинили в совершении преступления по статье о хранении и передаче взрывчатки.
- Силовики задержали его на въезде в Крым 12 декабря 2018 года.
- На оккупированный полуостров он направлялся, чтобы навестить пожилую мать и других родственников перед плановой операцией на сердце.
- Был освобожден 7 сентября 2019 года в результате "большого обмена пленными" между Украиной и Россией.
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