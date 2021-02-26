В так называемом "центральном районном суде Симферополя" начали рассмотрение уголовного дела против Эдема Бекирова. Его обвиняют в перевозке 14 килограммов взрывчатки на полуостров.

Судья Деменок огласил Бекирову обвинительное заключение, сообщил адвокат политзаключенного Алексей Ладин. Его действительно могут посадить, несмотря на то, что отдали Украине в рамках обмена пленными.

Тем временем Над украинцем Яцкиным издеваются в российской тюрьме, – адвокат

Защитник уверен, что этот процесс – фальсификация и считает абсурдным фальсификацию уголовного дела. По его мнению, таким образом власть пытается изолировать Эдема Бекирова и не пускать его ни в Крым, ни на территорию России.

Очень вероятно, что он будет осужден на реальный срок лишения свободы, а если попытается приехать в Крым, его здесь могут посадить,

– комментирует Ладин.

В чем оккупанты обвиняют Бекирова

Бекирова обвинили в том, что он якобы перевез и передал "секретному" свидетелю сумку с 14 килограммами взрывчатки.

Однако таксист, который перевозил его через административную границу не увидел тяжелой сумки, которую Бекиров, который не имеет одной ноги на костылях перевозил с собой.

Однако ее якобы увидел секретный свидетель.

Как отмечают адвокаты, Бекиров в принципе не мог поднять и переносить тяжести. Он инвалид первой группы с рядом заболеваний и проблем со здоровьем.

Сам Эдем Бекиров считает действия псевдовласти незаконными.

Заключение Бекирова: кратко