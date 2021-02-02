В оккупированном Крыму в Балановском водохранилище критически снизились запасы воды. Из-за этого тамошние власти должны расконсервировать местные скважины.

Источник: "Криым. Реалии"

Об этом сказал так называемый "руководитель" прокремлевского предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов. Такое заявление он сделал на заседании штаба по проблемам водоснабжения.

Внимание Она опасна, – пропагандисты жалуются из-за воды в Крыму

Поэтому в Белогорском районе Крыма страдают от острого дефицита воды из-за смелого местного Балановского водохранилища 2 поселка:

поселок Зуя,

село Крымская Роза.

По словам Баженова, в одной из скважин вода превышает нормы жесткости. Однако работы по расконсервации уже начались. Власть-оккупант объяснила это тем, что ситуация с водой в этих населенных пунктах может быть "хуже, чем в Симферополе".

Внимание! Согласно международному праву, ответственность за проблему водоснабжения в Крыму несет Россия.

Состояние воды

Как сообщалось, в оккупированном Крыму из-за засухи и обмеления водоемов с 24 августа определенные районы Крыма и Симферополь начали получать воду по графику.

Сами жители Симферополя жалуются, что в их домах из кранов течет коричневая вода.

В телеграм-канале "Анатолия Штирлица" опубликовали видео, на котором виден грязный фильтр для воды с большим налетом. Как поясняется на видео – он образовался за очень короткое время и люди в Симферополе вынуждены употреблять из него воду.

Почему в Крыму возникла проблема с водой

До того, как Россия оккупировала Крым Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал.

Однако с приходом оккупационных властей Украина прекратила водоснабжение.

На полуострове обмелели водохранилища, в частности – Межгорное и Белогорское. Оккупанты призывают местных жителей экономить воду, для этого даже ввели ограничения подачи воды.

Позиция украинской власти в этом вопросе четкая: будет деокупация Крыма – будет вода.

Больше о проблемах с водой в Крыму, позиции Украины и заявления оккупантов – по ссылке.