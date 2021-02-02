В Крыму критически упали запасы воды в Балановском водохранилище: возобновили новые источники
В оккупированном Крыму в Балановском водохранилище критически снизились запасы воды. Из-за этого тамошние власти должны расконсервировать местные скважины.
Источник: "Криым. Реалии"
Об этом сказал так называемый "руководитель" прокремлевского предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов. Такое заявление он сделал на заседании штаба по проблемам водоснабжения.
Внимание Она опасна, – пропагандисты жалуются из-за воды в Крыму
Поэтому в Белогорском районе Крыма страдают от острого дефицита воды из-за смелого местного Балановского водохранилища 2 поселка:
- поселок Зуя,
- село Крымская Роза.
По словам Баженова, в одной из скважин вода превышает нормы жесткости. Однако работы по расконсервации уже начались. Власть-оккупант объяснила это тем, что ситуация с водой в этих населенных пунктах может быть "хуже, чем в Симферополе".
Состояние воды
Как сообщалось, в оккупированном Крыму из-за засухи и обмеления водоемов с 24 августа определенные районы Крыма и Симферополь начали получать воду по графику.
Сами жители Симферополя жалуются, что в их домах из кранов течет коричневая вода.
В телеграм-канале "Анатолия Штирлица" опубликовали видео, на котором виден грязный фильтр для воды с большим налетом. Как поясняется на видео – он образовался за очень короткое время и люди в Симферополе вынуждены употреблять из него воду.
Почему в Крыму возникла проблема с водой
- До того, как Россия оккупировала Крым Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал.
- Однако с приходом оккупационных властей Украина прекратила водоснабжение.
- На полуострове обмелели водохранилища, в частности – Межгорное и Белогорское. Оккупанты призывают местных жителей экономить воду, для этого даже ввели ограничения подачи воды.
- Позиция украинской власти в этом вопросе четкая: будет деокупация Крыма – будет вода.
Больше о проблемах с водой в Крыму, позиции Украины и заявления оккупантов – по ссылке.
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