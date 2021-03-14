В оккупированном Крыму, вблизи Судака, обмелело озеро Бугаз. Уровень воды там постоянно снижается, поэтому скоро водоем может полностью исчезнуть.

Об этом сообщил крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров. Он 13 марта посетил Бугаз и рассказал "Крым.Реалии" о катастрофической ситуации.

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По его словам, озеро находится на грани исчезновения. Это вызвано не засухой, а чрезмерным потреблением подземных вод.

Он подчеркнул, водная проблема в Крыму ограничивает право крымчан на благоприятную окружающую среду.

Когда-то живописное место – озеро Бугаз – яркий пример этого, сейчас водохранилище находится на грани исчезновения,

– отметил Абдурешит Джеппаров.

Крымский правозащитник считает, что с понижением уровня грунтовых вод иссякли источники, которые питали это озеро.

Он также отметил, такая ситуация произошла не только на Бугазе, но и на многочисленных водоемах оккупированного Крыма.

Справка. Озеро Бугаз питают 3 подземных пресных источника, также пополняют запасы дождевые и талые воды. Вода там пригодна для питья, в отличие от других прибрежных соленых озер на полуострове.

Что известно об экологической катастрофе в Крыму

Проблема с водой на территории Крымского полуострова уничтожила уже десятки озер и привела к пересыханию рек.

Из-за засухи исчез водопад Су-Учхан. Вместо бурной реки с него стекает едва заметный ручеек.

Одно из самых красивых в Украине озер Три Сестры – полностью высохло. Расположенное вблизи Севастополя Чернореченское водохранилище – превратилось в лужу.

На дне Генеральского озера начали расти деревья. В то же время Симферопольское водохранилище обросло растительностью.

Материковая Украина прекратила водоснабжение на полуостров после начала российской оккупации. С 2014 года ситуация с водой там значительно ухудшилась.

В то же время украинская власть заверила, подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу восстановят только после деоккупации Крыма.