В Крыму избили жену и дочь политзаключенного Приходько, – Тягнибок
В оккупированном Крыму неизвестные жестоко избили жену и дочь украинского активиста Олега Приходько. Тот сейчас находится в заключении в России и имеет значительные проблемы со здоровьем.
Женщин избили возле их дома якобы за то, что они поддерживают Олега Приходько. Об этом на своей фейсбук-странице написал бывший нардеп, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
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Политик призвал власти отреагировать на эту ситуацию. Кроме того, он добавил, что за время пребывания в российской тюрьме у Приходько значительно ухудшилось состояние здоровья.
В апреле 2020 года Олега вывезли на территорию РФ – в Ростовское СИЗО №1, где поместили в одиночную камеру "смертников". Путинские прокуроры требуют посадить его на 11 лет в колонии строгого режима за "терроризм",
– добавил политик.
Что известно о проблемах со здоровьем у Приходько
- У политзаключенного почти полностью исчез слух;
- Также у него ухудшилось зрение;
- Кроме того, у Приходько обострились хронические недуги.
Что известно об украинском политзаключенном Олеге Приходько: коротко
- Российские оккупанты обвиняют Приходько в подготовке теракта в Саках. В гараже у активиста оккупанты якобы нашли тротиловую шашку, нарезные электроды для сварки и тому подобное.
- Его задержали 9 октября 2019 года, а на следующий день арестовали на 2 месяца. Уже 16 января 2020 года стало известно, что Приходько предъявили новое обвинение в "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств".
- Позже его обвинили в планировании взрыва в здании генерального консульства России во Львове.
- До этого российские силовики уже не один раз задерживали активиста. Так, например в 2016 году его задержали за украинские номерные знаки на автомобиле. Впоследствии, в феврале 2019 года, силовики наведались к Олегу Приходько с обысками. У него забрали украинскую государственную символику, красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры и различную технику.
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