В оккупированном Крыму неизвестные жестоко избили жену и дочь украинского активиста Олега Приходько. Тот сейчас находится в заключении в России и имеет значительные проблемы со здоровьем.

Женщин избили возле их дома якобы за то, что они поддерживают Олега Приходько. Об этом на своей фейсбук-странице написал бывший нардеп, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

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Политик призвал власти отреагировать на эту ситуацию. Кроме того, он добавил, что за время пребывания в российской тюрьме у Приходько значительно ухудшилось состояние здоровья.

В апреле 2020 года Олега вывезли на территорию РФ – в Ростовское СИЗО №1, где поместили в одиночную камеру "смертников". Путинские прокуроры требуют посадить его на 11 лет в колонии строгого режима за "терроризм",

– добавил политик.

Что известно о проблемах со здоровьем у Приходько

У политзаключенного почти полностью исчез слух;

Также у него ухудшилось зрение;

Кроме того, у Приходько обострились хронические недуги.

Что известно об украинском политзаключенном Олеге Приходько: коротко