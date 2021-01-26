В украинском Крыму есть объекты, на которых можно разместить ядерное оружие. Однако Россия пока считает нецелесообразным размещение боеголовок на территории оккупированного полуострова.

Источник: "Крым.Реалии"

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отмечает, что размещение ядерного оружия связано с носителями.

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Какие объекты могут нести ядерное оружие

Подводные лодки;

Самолеты;

Боевые корабли, например, крейсер "Москва".

Соответственно, на них направлено первоочередное внимание военной разведки Украины и других, для того, чтобы не допустить нарушения баланса сил, который сейчас есть в Черноморском регионе. Ну, и не допустить размещения ядерного оружия непосредственно уже на территории Крыма,

– подчеркнул военный.

Сейчас Россия не планирует размещение ядерного оружия в Крыму

По словам Скибицкого, страна-агрессор сделала проверку всех объектов, которые использовались во времена СССР. Наибольший интерес Россия проявляла к объекту "Феодосия 13".

Но на сегодня Россия считает, что размещение, перемещение ядерного оружия на территории Крыма проводить нецелесообразно и обеспечивается это все теми базами, которые размещены на территории Краснодарского края, Ростовской области,

– добавил представитель украинской разведки.

Обратите внимание! Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия на территории украинского Крыма.

Милитаризация Крыма Россией

После аннексии Крыма в 2014 году Россия регулярно проводит военные учения на территории украинского полуострова и в акватории Черного моря.

Страна-агрессор систематически завозит военную технику в Крым. Размещает на полуострове системы противовоздушной обороны.

В декабре 2019 года Генассамблея ООН приняла резолюцию и призвала Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории.

Ядерное оружие Украины: кратко

По состоянию на 1991 год Украина имела третий по размеру ядерный арсенал в мире.

Украина потеряла ядерный статус 2 июня 1996 года.

Наше государство стало второй в истории после ЮАР страной, отказавшейся от ядерного оружия.

Какие страны мира обладают ядерным оружием