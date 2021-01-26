Проверили ядерные объекты в Крыму: будет ли Россия размещать боеголовки на полуострове
В украинском Крыму есть объекты, на которых можно разместить ядерное оружие. Однако Россия пока считает нецелесообразным размещение боеголовок на территории оккупированного полуострова.
Источник: "Крым.Реалии"
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отмечает, что размещение ядерного оружия связано с носителями.
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Какие объекты могут нести ядерное оружие
- Подводные лодки;
- Самолеты;
- Боевые корабли, например, крейсер "Москва".
Соответственно, на них направлено первоочередное внимание военной разведки Украины и других, для того, чтобы не допустить нарушения баланса сил, который сейчас есть в Черноморском регионе. Ну, и не допустить размещения ядерного оружия непосредственно уже на территории Крыма,
– подчеркнул военный.
Сейчас Россия не планирует размещение ядерного оружия в Крыму
По словам Скибицкого, страна-агрессор сделала проверку всех объектов, которые использовались во времена СССР. Наибольший интерес Россия проявляла к объекту "Феодосия 13".
Но на сегодня Россия считает, что размещение, перемещение ядерного оружия на территории Крыма проводить нецелесообразно и обеспечивается это все теми базами, которые размещены на территории Краснодарского края, Ростовской области,
– добавил представитель украинской разведки.
Милитаризация Крыма Россией
- После аннексии Крыма в 2014 году Россия регулярно проводит военные учения на территории украинского полуострова и в акватории Черного моря.
- Страна-агрессор систематически завозит военную технику в Крым. Размещает на полуострове системы противовоздушной обороны.
- В декабре 2019 года Генассамблея ООН приняла резолюцию и призвала Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории.
Ядерное оружие Украины: кратко
- По состоянию на 1991 год Украина имела третий по размеру ядерный арсенал в мире.
- Украина потеряла ядерный статус 2 июня 1996 года.
- Наше государство стало второй в истории после ЮАР страной, отказавшейся от ядерного оружия.
Какие страны мира обладают ядерным оружием
- "Старые" ядерные государства США, Россия, Великобритания, Франция и Китай или ядерная пятерка. Страны, которые считаются "легитимными" ядерными государствами согласно Договору о нераспространении ядерного оружия.
- Другие страны, обладающие ядерным оружием, называются "молодыми" ядерными государствами. В этот список входят Индия, Пакистан, КНДР и Израиль.
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