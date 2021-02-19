В Крыму детей заставили принести присягу российской "Юнармии": фото
В оккупированном Крыму детей заставили принести присягу российской "Юнармии". В Евпатории им раздали красные береты.
Источник:Телеграм Анатолия Штефана
По словам офицера Генштаба Вооруженных сил Украины Анатолия Штефана, оккупированный Крым уже превратился в лагерь по подготовке будущих боевых отрядов президента России Владимира Путина.
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Штефан добавил, что российские оккупанты не теряют ни секунды для коварной пропаганды и милитаризации украинских детей и подростков.
Что такое "Юнармия"?Это российское общественное движение, к которому привлекают детей. Характерным признаком участников движения является форма и береты красного цвета. В России уверяют, что дети присоединяются к "Юнармии" добровольно.
Что известно о российской армии в оккупированном Крыму
- Ранее оккупанты в Севастополе создали на базе городского Дома офицеров так называемый "дом юнармии". Военные дают школьникам оружие и учат с ним обращаться.
- К слову, кроме детей, оккупанты заставляют идти в российскую армию и взрослых. Например, в октябре 2020 года россияне на полуострове в очередной раз объявили призыв в армию. Министерство иностранных дел Украины выразило протест.
- К слову, украинцев, которые отказываются идти в армию, оккупанты приговаривают к заключениям.
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