В оккупированном Крыму детей заставили принести присягу российской "Юнармии". В Евпатории им раздали красные береты.

По словам офицера Генштаба Вооруженных сил Украины Анатолия Штефана, оккупированный Крым уже превратился в лагерь по подготовке будущих боевых отрядов президента России Владимира Путина.

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Штефан добавил, что российские оккупанты не теряют ни секунды для коварной пропаганды и милитаризации украинских детей и подростков.

Что такое "Юнармия"? Это Это российское общественное движение , к которому привлекают детей. Характерным признаком участников движения является форма и береты красного цвета. В России уверяют, что дети присоединяются к "Юнармии" добровольно.

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