Адвокат Алексей Ладин утверждает, что к Владиславу Есипенко не пускают независимых защитников. Владислав Есипенко – журналист "Радио Свобода" – находится в следственном изоляторе Симферополя по подозрению оккупантов в шпионаже.

Защитников не пускают к задержанному еще с 10 марта. Об этом адвокат Алексей Ладин рассказал во время онлайн-встречи объединения "Крымская солидарность".

Ранее ФСБ пытала током задержанного в Крыму журналиста Есипенко, – СМИ

Почему адвокатов не пускают к Есипенко

Ни один из независимых адвокатов не может попасть к Есипенко на свидание, чтобы выяснить его собственную позицию. По словам защитника, органы ФСБ вместе с сотрудниками СИЗО проводят целые операции по недопущению стороны защиты к журналисту. Цель – давление и "выжимание" нужных оккупантам показаний.

По его словам, в СИЗО ссылаются на то, что Есипенко якобы добровольно отказывается от других защитников, кроме адвоката по назначению.

У меня есть основания предполагать, что на него осуществляется как физическое, так и психологическое давление с целью получить нужные показания или для чего-то еще,

– рассказал Ладин.

Но, как заверил юрист, адвокаты не будут оставлять попыток попасть на свидание к арестованному.

Как ранее сообщало издание "Граты", Есипенко пытали током, чтобы "выбить" нужные показания. Сотрудники ФСБ якобы надевали Есипенко на голову "какой-то предмет", подключали к нему провода, а затем включали по ним ток, постепенно увеличивая напряжение.



Что известно о Есипенко и его задержании