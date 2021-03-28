В Крыму адвокатов уже две недели не пускают к задержанному журналисту Есипенко
Адвокат Алексей Ладин утверждает, что к Владиславу Есипенко не пускают независимых защитников. Владислав Есипенко – журналист "Радио Свобода" – находится в следственном изоляторе Симферополя по подозрению оккупантов в шпионаже.
Источник:"Радио Свобода"
Защитников не пускают к задержанному еще с 10 марта. Об этом адвокат Алексей Ладин рассказал во время онлайн-встречи объединения "Крымская солидарность".
Ранее ФСБ пытала током задержанного в Крыму журналиста Есипенко, – СМИ
Почему адвокатов не пускают к Есипенко
Ни один из независимых адвокатов не может попасть к Есипенко на свидание, чтобы выяснить его собственную позицию. По словам защитника, органы ФСБ вместе с сотрудниками СИЗО проводят целые операции по недопущению стороны защиты к журналисту. Цель – давление и "выжимание" нужных оккупантам показаний.
По его словам, в СИЗО ссылаются на то, что Есипенко якобы добровольно отказывается от других защитников, кроме адвоката по назначению.
У меня есть основания предполагать, что на него осуществляется как физическое, так и психологическое давление с целью получить нужные показания или для чего-то еще,
– рассказал Ладин.
Но, как заверил юрист, адвокаты не будут оставлять попыток попасть на свидание к арестованному.
Что известно о Есипенко и его задержании
- Владислав Есипенко – фрилансер украинской службы "Радио Свобода". Его задержали в Крыму.
- 6 марта в России сообщили, что Есипенко якобы собирал информацию о местах массового пребывания людей и имел в машине взрывчатку.
- Тогда против журналиста возбудили уголовное дело.
- Сам Есипенко вроде бы, по словам оккупантов, рассказал, что информацию он собирал по заданию офицера департамента Службы внешней разведки Украины полковника Кравчука.
- В этом ведомстве говорят: обвинения – пропагандистская ложь.
- МИД Украины требует у России отпустить Есипенко.
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