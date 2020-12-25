Для Крыма 2020 год проходит с ужасными последствиями для флоры и фауны. Кроме водоемов, которые массово высыхают, на полуострове еще и высокая смертность дельфинов.

В течение 2020 года на Крымском полуострове зафиксировали рекордное количество смертей млекопитающих. Об этом Интерфаксу рассказала основательница центра спасения дельфинов "Беззаботное море" Анастасия Коростелева.

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По ее словам, в Крыму за год погиб 661 дельфин. Животные выбросились на берег.

В среднем экологи фиксируют 400 – 440 таких инцидентов в год.

Что означает "дельфин выбросился на берег"?

Попадание животного на сушу или мелководье – как погибшего, так и живого. Статистика ведется с 2017 года, всего за этот период зафиксировано 1 847 случаев.

Выбросы живых животных случались реже в этом сезоне. Живыми нашли 18 дельфинов, среди них – больные и те, которые запутались в орудиях рыболовства, а также их дети с тяжелыми метаболическими нарушениями,

– отметила Коростелева.

Основательница центра спасения также добавила, что 4 животных удалось успешно освободить из сетей, еще 4 оказывали медицинскую помощь. О других, к сожалению, стало известно слишком поздно.

Важно! Экологи предупреждают, что пытаться вытолкнуть застрявшего на суше дельфина обратно в воду не стоит. В таком случае на помощь животному должны прийти специалисты.