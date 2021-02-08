Жители крымскотатарских районов Симферополя еще с 1 февраля находятся без водоснабжения. Оккупанты перекрыли воду якобы из-за аварии.

Пророссийские боевики пообещали людям привозить воду. Впрочем в последний раз это было еще в начале февраля. 8 февраля водоснабжение до сих пор не восстановили.

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В каких микрорайонах нет воды

Каменка,

Хошкельды,

Белое,

Акрополис.

Люди выживают как могут – кто-то возит воду из источника, у кого-то есть скважины. В целом это проблему не решает,

– говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала, население не информируют о ситуации с ликвидацией аварии. "Ни одно из местных СМИ эту ситуацию не освещает, а люди так и продолжают выживать своими силами".

Проблема водоснабжения в Крыму