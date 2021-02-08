В крымскотатарских районах Симферополя более недели нет воды
Жители крымскотатарских районов Симферополя еще с 1 февраля находятся без водоснабжения. Оккупанты перекрыли воду якобы из-за аварии.
Источник:телеграм "Останній блокпост"
Пророссийские боевики пообещали людям привозить воду. Впрочем в последний раз это было еще в начале февраля. 8 февраля водоснабжение до сих пор не восстановили.
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В каких микрорайонах нет воды
- Каменка,
- Хошкельды,
- Белое,
- Акрополис.
Люди выживают как могут – кто-то возит воду из источника, у кого-то есть скважины. В целом это проблему не решает,
– говорится в сообщении.
По данным телеграм-канала, население не информируют о ситуации с ликвидацией аварии. "Ни одно из местных СМИ эту ситуацию не освещает, а люди так и продолжают выживать своими силами".
Проблема водоснабжения в Крыму
- Украина прекратила водоснабжение Крыма, когда полуостров оккупировала Россия. С тех пор ситуация с водой там значительно ухудшилась.
- Оккупанты пополняли запасы из водохранилищ природного стока и подземных источников. Это привело к засолению почвы.
- Из-за малоснежной зимы десятки водоемов Крыма высохли.
- Жители Симферополя жаловались, что из их кранов течет коричневая вода. Оккупанты же убеждали, что она "безопасна".
- Оккупанты надеялись, что таяние снега в горах частично наполнит водохранилища. Однако притоки талой воды были минимальны.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наше государство будет поставлять воду на полуостров только после его деоккупации.
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