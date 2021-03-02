Экс-депутату Верховного совета АР Крым предъявили обвинение. В 2014 году он способствовал оккупации полуострова. Теперь ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы

В отношении экс-парламентария Крыма открыли уголовное производство по 2 статьям. Его обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Санкции в отношении депутата будут рассматривать в редакции уголовного кодекса на момент совершения им этого преступления.

Судебные дела в отношении других бывших крымских депутатов

В Верховный совет АР Крым входило 99 депутатов на момент оккупации полуострова. Сейчас 87 сообщено о подозрении, а в отношении 69 экс-парламетариев в суд уже направлены обвинительные акты.

В 2014 году обвиняемый изменил присяге на верность Украине. Он проголосовал за принятие сепаративних постановлений. Этими документами пытались скрыть незаконное вхождение территории АР Крым в состав России.

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