Способствовал оккупации: крымскому депутату предъявили обвинение
Экс-депутату Верховного совета АР Крым предъявили обвинение. В 2014 году он способствовал оккупации полуострова. Теперь ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы
Источник:Прокуратура АР Крым и города Севастополя
В отношении экс-парламентария Крыма открыли уголовное производство по 2 статьям. Его обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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Санкции в отношении депутата будут рассматривать в редакции уголовного кодекса на момент совершения им этого преступления.
Судебные дела в отношении других бывших крымских депутатов
В Верховный совет АР Крым входило 99 депутатов на момент оккупации полуострова. Сейчас 87 сообщено о подозрении, а в отношении 69 экс-парламетариев в суд уже направлены обвинительные акты.
В 2014 году обвиняемый изменил присяге на верность Украине. Он проголосовал за принятие сепаративних постановлений. Этими документами пытались скрыть незаконное вхождение территории АР Крым в состав России.
Как депутаты постановлениями "передали" Крым России
- 6 марта 2014 года депутаты Верховного совета АР Крым проголосовали за незаконное постановление "О проведении общекрымского референдума".
- Через несколько дней на очередном заседании депутаты-предатели приняли еще одно незаконное постановление "О Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя".
- Верховная Рада Украины аннулировала это постановление, однако крымских парламентариев это не остановило – уже 17 марта 2014 года они проголосовали "за" постановления "О независимости Крыма" и "О правопреемстве Республики Крым".
- Рядом таких решений крымские политики пытались замаскировать оккупацию полуострова Вооруженными силами РФ и создать ощущение легитимности тогдашней реальности. Полуостров присоединился согласно результатам псевдореферендума. В нем принимали участие граждане Украины, которые проживали на территории АР Крым и г. Севастополя.
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