Политзаключенного по делу "Хизб ут-Тахрир" Теймура Абдуллаева в российской колонии пытают. Другим крымским татарам, которые фигурируют в этом деле, Россия запрещает говорить в суде на родном языке.

Офис генпрокурора открыл уголовное дело. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны представителями органов власти на территории страны-агрессора.

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Издевательства над Абдуллаевым

Правоохранители установили, что над крымскотатарским активистом систематически издеваются. Российские оккупанты систематически прибегают к грубым нарушениям прав человека.

Теймура Абдуллаева незаконно держали в одиночной камере. Его полностью лишили медицинской помощи и контактов с адвокатами и родственниками.

С марта 2020 года он провел в одиночной камере не менее 5 месяцев. По предварительным данным, сотрудники колонии угрожали ему, шантажировали, склоняли к сотрудничеству и предоставлению разоблачительной информации о других заключенных.

К Абдуллаеву применяли психологическое давление и пытки. Ему запрещали сидеть или ложиться на кровать в течение дня.

Заметим. Теймура Абдуллаева осудили в декабре 2019 года. Активист получил 16 с половиной лет тюрьмы по делу "Хизб ут-Тахрир".

Фигурантов выгнали из-за крымскотатарского языка

Судья в Ростове-на-Дону удалил фигурантов дела Хизб ут-Тахрир из зала заседания за использование крымскотатарского языка.

Фигурант дела Фарход Базаров начал давать показания на родном крымскотатарском языке. Его адвокат пояснил суду, что подсудимый плохо владеет русским и нуждается в услугах переводчика.

Судья решил, что политзаключенный злоупотребляет своими правами и удалил его из суда.

Остальные фигуранты дела в знак солидарности также решили продолжить выступления на крымскотатарском языке. Судья применил к ним аналогичные санкции.

Речь идет об активистах:

Ремзи Бекирове,

Ризу Изетове,

Раиме Айвазове,

Шабане Умерове.

Что известно о "Хизб ут-Тахрир"?