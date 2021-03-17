Крымского политзаключенного Абдуллаева пытают в российской тюрьме
Политзаключенного по делу "Хизб ут-Тахрир" Теймура Абдуллаева в российской колонии пытают. Другим крымским татарам, которые фигурируют в этом деле, Россия запрещает говорить в суде на родном языке.
Источник:Офис генпрокурора
Офис генпрокурора открыл уголовное дело. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны представителями органов власти на территории страны-агрессора.
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Издевательства над Абдуллаевым
- Правоохранители установили, что над крымскотатарским активистом систематически издеваются. Российские оккупанты систематически прибегают к грубым нарушениям прав человека.
- Теймура Абдуллаева незаконно держали в одиночной камере. Его полностью лишили медицинской помощи и контактов с адвокатами и родственниками.
- С марта 2020 года он провел в одиночной камере не менее 5 месяцев. По предварительным данным, сотрудники колонии угрожали ему, шантажировали, склоняли к сотрудничеству и предоставлению разоблачительной информации о других заключенных.
- К Абдуллаеву применяли психологическое давление и пытки. Ему запрещали сидеть или ложиться на кровать в течение дня.
Фигурантов выгнали из-за крымскотатарского языка
Судья в Ростове-на-Дону удалил фигурантов дела Хизб ут-Тахрир из зала заседания за использование крымскотатарского языка.
Фигурант дела Фарход Базаров начал давать показания на родном крымскотатарском языке. Его адвокат пояснил суду, что подсудимый плохо владеет русским и нуждается в услугах переводчика.
Судья решил, что политзаключенный злоупотребляет своими правами и удалил его из суда.
Остальные фигуранты дела в знак солидарности также решили продолжить выступления на крымскотатарском языке. Судья применил к ним аналогичные санкции.
Речь идет об активистах:
- Ремзи Бекирове,
- Ризу Изетове,
- Раиме Айвазове,
- Шабане Умерове.
Что известно о "Хизб ут-Тахрир"?
- Это исламская организация, деятельность которой разрешена во многих цивилизованных странах мира. Но в России считают террористической.
- С 2003 года организация официально запрещена на территории России, а также в оккупированном ею Крыму.
- Под видом борьбы с терроризмом, Россия задерживает активистов в Крыму, обвиняя в причастности к "Хизб ут-Тахрир".
- Недавно в этом деле подконтрольный России суд Симферополя 17 февраля арестовал еще 6 крымскотатарских активистов.
- Всего в причастности к организации обвиняют 25 активистов.
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