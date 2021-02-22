Крымский мост оказался под угрозой из-за ледового коллапса
Крымский мост между Россией и временно оккупированным полуостровом оказался под угрозой разрушения. Причина – обледенение Азовского моря и мощные снегопады.
Источник:Фейсбук Бориса Пенчука
Журналист отметил, что высота снежного покрова в Керчи достигла 47 сантиметров. Такова ситуация и в Краснодарском крае.
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Крымский мост под угрозой
Выдержит ли эту весну "гордость" Путина – Крымский мост? Азовское море замерзло, весь этот снег лежит и прессуется на поверхности ледового покрова, а это – огромная масса льда,
– написал Пенчук.
Он заявил, что обычно, когда приходит тепло, то начинается ледостав, а огромные глыбы льда в зависимости от направления ветра ходят из Черного в Азовское море и наоборот.
"Хорошее будет испытание для Крымского моста и его опор", – добавил журналист.
Пенчук также напомнил, что движение конструкции из-за непогоды перекрыто уже в течение нескольких дней. А неготовность Крымского моста к экстремальным погодным условиям признают даже крымские пропагандисты.
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Что говорят оккупанты
На ресурсе "Аргументы недели – Крым" написали, что стратегическое сооружение оказалось готовым к работе только в летних условиях.
Закрыли движение по Крымскому мосту – его защищенности не хватило, чтобы противостоять непогоде. Но во время открытия говорилось о какой-то супер-пупер противогололедной системе, которая не наносит вреда экологии. И где она?
– возмущаются на оккупированном полуострове.
И добавляют, что из-за отсутствия парковок машины вынуждены стоять на "Тавриде", съездов с которой нет "порой долгие десятки километров".
Что известно о Крымском мосте?
Это незаконное сооружение между Крымом, оккупированным Россией, и полуостровом Тамань в России. Его длина составляет 19 километров, стоимость – 228 миллиардов рублей. Движение автомобилей по нему открыли 15 мая 2018 года.
С тех пор у оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Например, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. Еще одна проблема – Крымский мост постепенно смещается: одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.
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