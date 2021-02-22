Крымский мост между Россией и временно оккупированным полуостровом оказался под угрозой разрушения. Причина – обледенение Азовского моря и мощные снегопады.

Журналист отметил, что высота снежного покрова в Керчи достигла 47 сантиметров. Такова ситуация и в Краснодарском крае.

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Крымский мост под угрозой

Выдержит ли эту весну "гордость" Путина – Крымский мост? Азовское море замерзло, весь этот снег лежит и прессуется на поверхности ледового покрова, а это – огромная масса льда,

– написал Пенчук.

Он заявил, что обычно, когда приходит тепло, то начинается ледостав, а огромные глыбы льда в зависимости от направления ветра ходят из Черного в Азовское море и наоборот.

"Хорошее будет испытание для Крымского моста и его опор", – добавил журналист.

Пенчук также напомнил, что движение конструкции из-за непогоды перекрыто уже в течение нескольких дней. А неготовность Крымского моста к экстремальным погодным условиям признают даже крымские пропагандисты.

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Что говорят оккупанты

На ресурсе "Аргументы недели – Крым" написали, что стратегическое сооружение оказалось готовым к работе только в летних условиях.

Закрыли движение по Крымскому мосту – его защищенности не хватило, чтобы противостоять непогоде. Но во время открытия говорилось о какой-то супер-пупер противогололедной системе, которая не наносит вреда экологии. И где она?

– возмущаются на оккупированном полуострове.

И добавляют, что из-за отсутствия парковок машины вынуждены стоять на "Тавриде", съездов с которой нет "порой долгие десятки километров".