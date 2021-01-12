Оккупанты продержали крымских татар 9 часов на мосту в мороз: причина – фото, видео
В Ростове-на-Дону в 10:00 утра 12 января состоится судебный процесс по делу "Хизб ут-Тахрир". Трем фигурантам Белогорской группы должны объявить несправедливые приговоры. Поэтому еще с вечера 11 января крымские татары отправились в российский город, чтобы поддержать своих земляков. Впрочем, на Крымском мосту силовики их задержали.
Задержание крымских татар
Силовики на блок-посту останавливали только автомобили на крымских номерах. Они забирали у водителей документы на авто и водительское удостоверение. Об этом сообщает "Крымская солидарность".
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Люди ехали поддержать своих земляков, но их задержали на крымском мосту, на посту и никого не пропускают. Забрали документы на авто, права. Якобы устанавливают личности,
– рассказал автор видео.
Около 120 крымских татар провели на мосту 9 часов. Среди них были люди от 16 до 67 лет.
58-летнему мужчине стало плохо, ему вызвали скорую помощь.
"Люди находятся у себя дома, а у них забрали документы, задерживают, ограничили в свободе. Мы замерзли", – возмутился задержанный мужчина.
Смотрите видео с места задержания крымских татар:
Около 5:30 силовики начали отдавать людям их документы. Впрочем, в Ростов-на-Дону их все равно не пускают. Активистам разрешили ехать только в одном направлении – в Крым.
Крымских татар не пропустили в Ростов-на-Дону / Фото "Крымская солидарность"
Дело "Хизб ут-Тахрир": что известно
- "Хизб ут-Тахрир" – это исламская политическая партия, которую Россия признала террористической и запретила. Однако во многих странах мира она действует без ограничений.
- В причастности к этой партии оккупанты обвиняют 25 крымскотатарских общественных активистов.
- 12 января суд должен вынести приговоры Ризе и Энверу Омерову, а также Айдеру Джеппарову, которых арестовали по делу за терроризм.
- Материалы "дела" содержат аудиозаписи, на которых зафиксировано, что осужденные вели дискуссии на религиозные и политические темы.
- Обвинение требует посадить мужчин на 13 – 19 лет.
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