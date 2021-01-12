В Ростове-на-Дону в 10:00 утра 12 января состоится судебный процесс по делу "Хизб ут-Тахрир". Трем фигурантам Белогорской группы должны объявить несправедливые приговоры. Поэтому еще с вечера 11 января крымские татары отправились в российский город, чтобы поддержать своих земляков. Впрочем, на Крымском мосту силовики их задержали.

Задержание крымских татар

Силовики на блок-посту останавливали только автомобили на крымских номерах. Они забирали у водителей документы на авто и водительское удостоверение. Об этом сообщает "Крымская солидарность".

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Люди ехали поддержать своих земляков, но их задержали на крымском мосту, на посту и никого не пропускают. Забрали документы на авто, права. Якобы устанавливают личности,

– рассказал автор видео.

Около 120 крымских татар провели на мосту 9 часов. Среди них были люди от 16 до 67 лет.

58-летнему мужчине стало плохо, ему вызвали скорую помощь.

"Люди находятся у себя дома, а у них забрали документы, задерживают, ограничили в свободе. Мы замерзли", – возмутился задержанный мужчина.

Смотрите видео с места задержания крымских татар:

Около 5:30 силовики начали отдавать людям их документы. Впрочем, в Ростов-на-Дону их все равно не пускают. Активистам разрешили ехать только в одном направлении – в Крым.

Крымских татар не пропустили в Ростов-на-Дону / Фото "Крымская солидарность"

Дело "Хизб ут-Тахрир": что известно