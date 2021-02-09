В 2014 году Крым оккупировали снова, ведь в истории уже такое было. Сторонники России утирали слезы радости из-за так называемого возвращение полуострова, однако эти люди вряд ли хоть издали интересовались историей. Иначе они бы знали, что вплоть до XVIII века в Крыму о России даже не думали.

Источник: "История обмана" на 24 канале

Первые этносы на полуострове, известные из хроник – это киммерийцы и тавры, последние дали название местности Таврия. Однако дальше кто только не пробегался по Крыму, самыми первыми были античные греки.

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Примерно от VII века до нашей эры на побережье полуострова появились греческие города-колонии, это были переселенцы большей частью из Малой Азии. Керчь – это античный Пантикапей, Севастополь – Херсонес. Но не греками едиными, Рим и Византия тоже наследили в Крыму.

"Греческие и византийские колонии на южном берегу Крыма датируются еще древними временами – это и тысячелетия до нашей эры. Сначала римские походы, затем византийские, первые фактории на черноморском побережье", – рассказал историк Иван Сварник.

Какими были контакты Киевской Руси с полуостровом

Затем на полуостров пришли скифы, сарматы и впоследствии гунны, которых окрестили карой божьей для всей Европы. Они затеяли большое путешествие народов, из-за них население Крыма весьма изменилось и туда наведались тюркские народы:

хазары;

печенеги;

половцы.

А еще Крымом заинтересовалась Киевская Русь, контакты были постоянно, чаще религиозные. В Херсонесе, или в древнерусских источниках – Корсуне – окрестился киевский князь Владимир Великий.

Часть полуострова была русская, называлась Тмутороканское княжество. Его считали заморскими владениями Руси и располагалось, вероятно, в Керчи и немного на Тамани.



Часть полуострова называлась Тмутороканское княжество / Фото 24 канала

"Тмутороканский княжество было самым мощным государством на Крымском полуострове, а все остальные колонии, города-государства были гораздо слабее, по сравнению. Поэтому можно считать, что Крым во времена Киевской Руси до падения Киева был русским", – отметил историк Иван Сварник.

Украинцы и крымские татары были союзниками

В XIII веке карту перекроили монголы, они покорили себе земли и Киевской Руси, и Крыма. На полуострове интегрировали местных половцев в свою систему империи, эта территория стала улусом Золотой Орды.

Примерно в то время в Крыму появились еще и итальянцы – генуэзцы и венецианцы. Они основали на полуострове свои города-государства. По словам историка Ивана Сварника, крупнейшей Генуэзской колонией был город Кафа, ныне Феодосия – это был самый мощный город-государство, которое контролировало торговлю не только на Черном море, но влияло и на средиземноморскую торговлю.



Самой крупной генуэзской колонией был город Кафа, ныне Феодосия / Фото Janmad, Wikimedia Commons

Однако и Золотая Орда не вечна, она ослабла в XV веке. Тогда в Крыму появилось новое монархическое государство с названием Крымское ханство во главе с династией ханов Гиреев, потомков великого Чингисхана.

Крымское ханство обрело независимость, в частности стало единым наследником Золотой Орды. Архивист Иван Сварник рассказал, что ханство получило поддержку государства Великого Литовского княжества, в составе которого тогда находились территории Украины.

Литва помогала своими войсками отражать нападения орды. То есть в течение полутора сотен лет крымские татары и украинцы были союзниками и были в одном лагере борьбы против ордынских нападений,

- отметил историк.

Когда Москва придумала фейк о ханстве

Впоследствии на часть полуострова неожиданно пришла Османская империя, ныне Турция. Она завоевала колонии Генуи и Венеции, а там, с центром в Кафе, организовала свой санджак – область.

Остальной Крым остался за Крымским ханством. Соответствующая монархия Гиреев владела не только полуостровом, но и территорией нынешнего юга Украины – от Дуная до Кубани.

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И тут московиты придумали свой фейк, мол, Крымское ханство почти от самых истоков было в полной вассальной зависимости от Османской империи. Этот факт крымскотатарские историки назвали ложью, потому что ни одного такого документа нет. По их данным, это был лишь военный союз.

"Не было никакого договора и вассальной зависимости между Крымом и Портой. Дело в том, что в истории был момент, когда второй крымский хан Менгли Гирей попал в плен к османскому султану Мехмету Фатиху и тогда они заключили взаимовыгодный договор, что 2 государства будут поддерживать друг друга в военном плане", – сообщила историк Гульнара Абдулаева.



Кримский хан Менгли Гирей попал в плен к османскому султану / Картина Юрия Никитина

Она добавила, что говорить о вассальной зависимости просто не приходится, потому что султаны из династии османов были менее родовиты, чем Гиреи – они были Чингизиды.

Признал ли превосходство султана крымский хан

Крымский хан действительно признавал превосходство османского султана, но не как сюзерена, а как халифа, то есть духовного лидера всех мусульман мира. Потому что турки завоевали халифат, который на тот момент был в Египте.

Халифат перенесли в Стамбул. После того султаны провозглашались в ранг не только султанов, а у халифов всего мусульманского мира. Как раз здесь эта духовная составляющая, что все мусульмане подвластны халифу мусульманского мира,

- сказала Гульнара Абдулаева.

Наверное, оттуда начали говорить о том, что Крымское ханство каким-то боком стало вассалом Османской империи, добавила Абдулаева. Она подчеркнула, что это было только в духовном плане, потому что крымский хан почитал не султана Османской империи, а халифа всего мусульманского мира.

Московское княжество было вассалом

А теперь – фокус истории: на самом деле то Московское княжество было вассалом крымского ханства и платило ему дань вплоть до Петра I, то есть до начала XVIII века.

По словам историка, в Крымском ханстве на Москву смотрели как на один из улусов. Московский улус – его так и называли в официальных документах, в переписке крымских ханов и польских королей об этом часто говорится, добавила она.

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Конечно, что московитам не выгодно рассказывать детям настоящую историю, где они не большие, а лишь вассалы Крыма. Поэтому они вбросили фейк, будто крымский хан полностью подчиняется османам.

Московия была вассалом Крымского ханства и конечно, ей надо было говорить, что Крымское ханство тоже является вассалом Османской империи, а Москва такая независимая, и мы абсолютно никакого отношения не имеем к Крыму,

– сообщила Гульнара Абдулаева.

Историк добавила, что с одной стороны это надо было, чтобы принизить статус Крымского ханства.

Что общего было у украинцев и крымских татар

Зато с украинцами или русинами у крымских татар всегда были контакты и много общего. Эксперт Абдулаева отметила, что у крымских ханов была толерантная политика, то есть это не только мусульманское население, но и:

христиане;

иудеи;

коренные народы: караимы и крымчаки, которых относят к иудейской вере.

Казаки и украинцы это знали, многие из них переселялись в Крымское ханство, и они получали права, если заключали брак с урумками, крымскими христианами.



С украинцами или русинами у крымских татар всегда были контакты / Скриншот из фильма "Огнем и мечом"

Крымские татары и казаки имели много совместных кампаний. Конечно, хватало и противостояний между собой – никто не отрицает, что существовал ясырь или казацкие набеги на Крым. Но куда чаще украинцы и крымцы действовали сообща, заключали военные союзны и политические соглашения, совершали походы, особенно часто на Москву.

Один из первых союзов политических был заключен в 1621 году. Он прописывал, что в случае, если "охлаждались" отношения казаков с Речью Посполитой, тогда крымские ханы приходили на помощь казакам,

- сказала Абдулаева.

Эксперт добавила, что когда появляются определенные конфликты у крымских ханов, то казаки приходили им на помощь.

Кем на самом деле являются крымские татары

Российская пропаганда так хорошо поработала, что мы почти не знаем друг друга. Но даже московитам не удалось скрыть факт: крымские татары – несомненно коренной народ Крыма. Их второе самоназвание – кырымлы.

"В этногенезе крымских татар присутствуют тавры – автохтоны, они ни откуда не пришли и никуда не делись, они родились в Крыму, это те же неандертальцы, кроманьонцы", – сказала Гульнара Абдулаева. По ее словам, впоследствии через Крым проходили такие племена как:

тавры;

киммерийцы;

скифы;

сарматы;

аланы;

готы;

В конце XIII – XIV века была сформирована нация кырымлы или крымские татары, отметила историк. И как раз основой народа стали половцы, по-другому, кипчаки. Как доказательство: в языке крымских татар большинство слов – половецкие.

Мы (крымские татары – 24 канал) принадлежим к кипчакской языковой группе. И первый письменный источник Кодекс Куманикус, он был написан в Старом Крыму,

– отметила Абдулаева.

Согласно ее информации, Кодекс Куманикус был разговорником, благодаря которому общались между собой люди, которые населяли Крым и которые приезжали на территорию полуострова за товарами, потому что в старом Крыму заканчивался Шелковый путь.



Первый письменный источник Кодекс Куманикус / Wikimedia Commons

Получается, что крымские татары-это полноправные автохтоны. Они унаследовали это право от всех коренных жителей полуострова и вобрали их традиции.

Когда в Крым впервые пришли россияне

Однако с какой-то стати Россия говорит, что Крым – ее. В XVI веке был поход Байды Вишневецкого вместе с московским войском, которым руководил Ржевский. Однако никаких серьезных последствий это не имело, и та же московская нога в Крыму не задержалась.

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При этом произошло совершенно наоборот – крымский хан пошел на Москву и сжег ее. Историк Гульнара Абдулаева сообщила, что походы ведь были не просто так: крымский хан захотел пойти на Москву, а на самом деле Иван IV просто провинился перед своим сюзереном.

Он пытался надеть на себя корону византийских императоров, апеллируя к тому, что его бабка была византийская принцесса, а Москву объявить Третьим Римом, то есть объявить Византийскую империю. Конечно, сюзерену это не понравилось,

- сказала Абдулаева.

Как поход в Крым стал катастрофой для Петра I

Значительно позже на Крым заглядывался Петр I, слишком лакомым куском выдавался полуостров, но для него пока не доступным. Историк Иван Сварник рассказал, что Крым для Петра I был второй идеей выхода к Черному морю, первой – выход к Балтийскому.

Он представлял, что когда Россия овладеет 2 морями, тогда она станет всемирной державой, сказал Сварник. На эту идею Петр направлял немало усилий и денег, да и вся государственная машина работала в том направлении. Петр начал экспансию на юг, где в итоге изрядно получил от турок и крымского хана.

Крым для Петра I был второй идеей выхода к Черному морю / Картина Поля Делароша

"Катастрофой для Петра стал так называемый Прутский поход. Надеясь, что его армия настолько мощная, что одолеет султанскую безо всяких проблем, он взял с собой мало войск и был окружен над Прутом в лагере", – заметил историк.

Он добавил, что учитывая возможность того, что войско вымрет от голода, потому что они были заперты и блокированы, Петр I был вынужден подписать мирный договор, по которому отказывался от претензий на Крым.

Завоевание Крыма Екатериной II

Екатерина II продолжила политику Петра I, и уже гораздо успешнее. Она таки завоевала Крым, в 1774 году подписала вроде бы мирное соглашение с османами, и эта дата стала началом российской оккупации полуострова.

Военное присутствие позволило Екатерине сначала активно влиять на ханов, а затем и аннексировать Крым. Мирное соглашение, на первый взгляд, освободило крымчан от зависимости, а Крымское ханство от зависимости от Османской империи.



Катерина II продолжила политику Петра I / Картина Федора Рокотова

Однако вошел в Крым корпус Андрея Долгорукого, провели переворот, поставили хана одного, потом второго – и потихоньку тот Крым аннексировали. И тут какое-то дежавю – современные оккупанты действуют прямо-таки по кальке Екатерины, в частности вытесняя местное население, но еще более жестоко.

В 1783 году крымских татар не удалось вывезти из Крыма, не удалось сломить, потому что, во-первых, их было достаточно много. В первой половине XVIII века насчитывали только в одном Крыму более 3 миллионов жителей,

- сказала Гульнара Абдулаева.

Но, к сожалению, все шло к тому, что российские чиновники начали заселять Крым, и был первый выход крымских татар, они начали покидать Крым временно, в надежде туда вернуться, добавила историк.

Как жили крымские татары под Российской империей и как на полуостров заселяли россиян – смотрите в полном выпуске программы.