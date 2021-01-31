Монстры захватили Крым не навсегда: украинские дипломаты высмеяли российских в Британии
Посольство России в Великобритании почему-то решило заявить в твиттере, что Крым – это Россия. Естественно, что в ответ россияне получили на орехи не только от украинских дипломатов, но и от собственных читателей.
Источник: 24 канал
Утром 30 января посольство России в Великобритании решило поздравить своих читателей в твиттере фотографией горы Ай-Петри, расположенной в Крыму. При этом, конечно, подчеркнуло, что Крым – это Россия.
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Посольство Украины в Великобритании напомнило России, чей Крым
На такое безобразие не могло не отреагировать посольство Украины в Великобритании. В комментарии к сообщению россиян украинские дипломаты иронично заметили:
- "Это фото Ай-Петри, Крым, Украина – замечательное. Но опять – неправильная подпись, посольство России. Более чем мнимые монстры захватили прекрасный Крым сегодня, но это не навсегда".
Россияне решили заявить о Крыме в Великобритании / Скриншот
Украинские дипломаты немедленно отреагировали на сообщение россиян / Скриншот
Интересно, что пользователи твиттера под сообщением россиян тоже не сдерживались в комментариях:
- Там можно увидеть фотографии "Санкт-Петербурга в Украине".
- Просьбs подумать хотя бы дважды, прежде чем что-то писать.
- И, конечно, много напоминаний, что "Крым – это Украина".
Как реагировали в твиттере на сообщение россиян о Крыме: смотрите скриншоты комментариев
К слову, ранее Министерство иностранных дел Украины отреагировало на публикацию российской службы ВВС. Там обнародовали карты городов, где люди вышли на акции Навального, и при этом Севастополь и Симферополь обозначили как российские.
Хотя что весь мир знает, что Крым – это Украина, но в 2014 году его временно оккупировала Россия.
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