Посольство России в Великобритании почему-то решило заявить в твиттере, что Крым – это Россия. Естественно, что в ответ россияне получили на орехи не только от украинских дипломатов, но и от собственных читателей.

Источник: 24 канал

Утром 30 января посольство России в Великобритании решило поздравить своих читателей в твиттере фотографией горы Ай-Петри, расположенной в Крыму. При этом, конечно, подчеркнуло, что Крым – это Россия.

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Посольство Украины в Великобритании напомнило России, чей Крым

На такое безобразие не могло не отреагировать посольство Украины в Великобритании. В комментарии к сообщению россиян украинские дипломаты иронично заметили:

"Это фото Ай-Петри, Крым, Украина – замечательное. Но опять – неправильная подпись, посольство России. Более чем мнимые монстры захватили прекрасный Крым сегодня, но это не навсегда".



Россияне решили заявить о Крыме в Великобритании / Скриншот



Украинские дипломаты немедленно отреагировали на сообщение россиян / Скриншот

Интересно, что пользователи твиттера под сообщением россиян тоже не сдерживались в комментариях:

Там можно увидеть фотографии "Санкт-Петербурга в Украине".

Просьбs подумать хотя бы дважды, прежде чем что-то писать.

И, конечно, много напоминаний, что "Крым – это Украина".

Как реагировали в твиттере на сообщение россиян о Крыме: смотрите скриншоты комментариев

Для справки: Ай-Петри – в переводе с греческого "Гора святого Петра" – это вершина в Крымских горах высотой в 1234 метра, расположенная недалеко от Ялты. Гора известна как самое ветряное и самое туманное место во всей Украине.

К слову, ранее Министерство иностранных дел Украины отреагировало на публикацию российской службы ВВС. Там обнародовали карты городов, где люди вышли на акции Навального, и при этом Севастополь и Симферополь обозначили как российские.

Хотя что весь мир знает, что Крым – это Украина, но в 2014 году его временно оккупировала Россия.