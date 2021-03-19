Российский миллионер Евгений Чичваркин считает Крым украинской территорией. И подчеркнул, что Россия должна вернуть нашей стране оккупированный полуостров.

Об этом предприниматель рассказал в программе "Что это было" на 24 канале. И добавил, что к тому же для России оккупированный Крым является убыточным.

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Я считаю, что Крым – это Украина, и его нужно отдать,

– заявил российский миллионер.

По его словам, на полуострове сейчас существует достаточно неправильная, болезненная среда.

Крыму не из чего выбирать, – Чичваркин

Евгений Чичваркин считает правильным, если в такой противоречивой ситуации Крым будет принадлежать стране с:

высоким уровнем дохода;

честными и справедливыми судами;

полицией, которая хорошо работает.

Впрочем, пока ни одна из стран не дотягивает.

Достаточно коррупционную и вороватую власть в Украине они поменяли на бандитско-чекистскую Путина. Вот за что 36% проголосовали на референдуме, и около 60% отдали за это голоса в Севастополе,

– высказался бизнесмен.

Поэтому он считает, что Крыму не из чего выбирать. И Россия, и Украина по-разному недоразвиты.

"Если говорить о свободе личности, то в Украине человеку дышится гораздо легче. Здесь совсем другой процент в тюрьмах. Гораздо меньше чекистов, силовиков, насилия", – подчеркнул Евгений Чичваркин.

Поэтому в очередной раз подытожил, что Россия должна вернуть Украине оккупированный полуостров.

Смотрите интервью с Евгением Чичваркиным: видео 24 канала