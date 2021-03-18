Под офисом специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Киеве 18 марта состоялась символическая акция. Активисты решили напомнить о преступной оккупации Крыма.

Что известно об акции под офисом ОБСЕ

Организаторами события являются активисты ОО "Ардис". Они хотели привлечь внимание к тому, что Россия использует незаконные методы для решения собственных агрессивных геополитических целей на международной арене.

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В руках участники мероприятия держали плакаты с надписями "Крым – неотъемлемая часть Украины", "Крым – это Украина", "Печальная годовщина оккупации" и другие.

Они отметили, что 7 лет назад, 16 марта 2014 года, под прицелом российских военных в Крыму провели так называемый "референдум". Он служил началом захвата украинского полуострова.

Акция под офисом ОБСЕ / Фото "Укринформ", ASPI News

Справка. 16 марта 2014 года Россия провела в Крыму так называемый "референдум". За присоединение полуострова к России якобы проголосовали более 90% крымчан. Однако голосование состоялось с большим количеством нарушений. Международное сообщество не признало его результатов, а Россия получила статус страны-оккупанта.

Деоккупация Крыма: главное