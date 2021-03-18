Крым – это Украина: под офисом ОБСЕ в Киеве состоялась акция
Под офисом специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Киеве 18 марта состоялась символическая акция. Активисты решили напомнить о преступной оккупации Крыма.
Источник:ASPI News
Что известно об акции под офисом ОБСЕ
Организаторами события являются активисты ОО "Ардис". Они хотели привлечь внимание к тому, что Россия использует незаконные методы для решения собственных агрессивных геополитических целей на международной арене.
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В руках участники мероприятия держали плакаты с надписями "Крым – неотъемлемая часть Украины", "Крым – это Украина", "Печальная годовщина оккупации" и другие.
Они отметили, что 7 лет назад, 16 марта 2014 года, под прицелом российских военных в Крыму провели так называемый "референдум". Он служил началом захвата украинского полуострова.
Акция под офисом ОБСЕ / Фото "Укринформ", ASPI News
Деоккупация Крыма: главное
- 23 августа в Киеве состоится первый саммит Крымской платформы – площадки для обсуждения реинтеграции полуострова. В нем примут участие политики из ряда стран мира. Кроме того, приглашение планируют прислать и России.
- Президент Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ о мерах для деоккупации и реинтеграции Крыма. Они предусматривают развитие крымскотатарского языка и культуры.
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