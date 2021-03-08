Оккупированы Россией Крым и Донбасс оказались на последних ступенях в рейтинге политическая свобода от Freedom House. Рядом с ними – Сомали и Северная Корея.

Журналисты любят сравнивать оккупированные путинскими наемниками территории Украины с Сектором Газа. Это такой отрезок заблокированной со всех сторон ближневосточной земли.

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Сектор Газа VS Донбасс

Сам Сектор Газа – невероятно перенаселенный регион, с зашкаливающей безработицей, дефицитом всего, начиная от лекарств и заканчивая электроэнергией и абсолютно неясными перспективами.

Сектором Газа управляет группировка ХАМАС, запрещенная или признанная террористической во многих странах, включая соседние с сектором Египет и Израиль. ХАМАСУ подчинено все: полиция, медиа и, конечно же, вся бюрократия региона тоже в его руках.

И, в общем неудивительно, что у многих возникает соблазн провести параллели между Сектором Газа и захваченным Донбассом и Крымом. Неудивительно, но в целом не очень уместно.

Потому что, в Секторе Газа дела обстоят лучше, чем в краях, захваченных российскими террористами и их пособниками. Гораздо лучше и это – доказанный факт.

Отчет Freedom House

Доказан он одной из главных правозащитных международных организаций – Freedom House. Каждый год эта организация публикует подробный отчет о положении дел с политическими правами и свободами по всему миру.

В расчет берется масса критериев, начиная от возможности выходить на митинги в той или иной точке планеты и заканчивая количеством депутатов парламента, контролируемых крупным бизнесом.



Карта мира от Freedom House / Скриншот

Эти критерии в итоге суммируются и по конечной цифре можно судить насколько свободна или, наоборот, несвободна та или иная страна, или регион.

Справка. Максимальная сумма – 100 баллов. Это самые свободные страны на свете, в которых голос каждого будет услышан и ничьи права не ущемлены. По итогам последнего исследования, таких стран сейчас всего 3 – это Финляндия, Норвегия и Швеция.

В Украине – 60 баллов из 100

Украина, кстати, крепкий середнячок – у нас 60 баллов из 100 возможных. Столько же, например, у Грузии, с которой у нас вообще много общих проблем. Таких, как олигархические группы влияния в парламенте и медленно идущие реформы.

► Крым – 8 баллов, Донбасс – 5

Особенно, если сравнивать его с положением на оккупированных украинских территориях. Так, Крыму в отчете Фридом Хаус досталось лишь 7 баллов, захваченной части Донбасса – 5.

Это уровень деградирующих авторитарных стран, в которых мнение жителей ничего не значит, где царят насилие и коррупция, а свободой и не пахнет.

8 баллов у Крыма – это ровно столько же, сколько и у Сомали, несчастного африканского государства, буквально растащенного на части различными вооруженными группировками, в принципе не понимающими, что такое "закон".

► Ливия – 9 баллов

Даже в Ливии – где уже 10 лет все воюют против всех, где давно и прочно обосновались Аль-Каида и ИГИЛ – даже там ситуация с правами и свободами лучше, чем на захваченном Россией полуострове – 9 баллов из 100.

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► Северная Корея – 3

Оккупированная часть Донбасса со своими четырьмя баллами застыла в одном шаге от Северной Кореи с ее 3 баллами.

Если бы кто-то лет 10 назад сказал жителям Донецка или Луганска, что скоро у них будет хуже, чем в Сомали, они бы ни за что в это не поверили бы. Но именно так и произошло.

Последствия оккупации

Оккупация превратила Донбасс в гигантскую черную дыру, в которой исчезают миллиарды долларов, эшелоны с углем и металлом, целые фабрики и заводы, и что самое страшное – люди, их достоинство и их право на жизнь.



Окктакупированый Донбасс / Фото UAinfo

Путинские гауляйтеры в Луганске и Донецке – это такие местечковые Ким Чен Ыны, которые сами решают, кому жить, а кому – нет, чьи собственность отобрать, а чьей – побрезговать.

Написанные ими законы, как и в Северной Корее, ничего не значат, а пытки, издевательства и внесудебные расправы давно уже стали такой же нормой, как и в дальневосточной деспотии. У российских и пророссийских донбасских пропагандистов даже риторика совпадает с северокорейской.

► Сектор Газа – 11 баллов

Сектор Газа с его 11 баллами по шкале Freedom House, для этих ребят уже недосягаем. Тем более, с каждым годом оккупированные Россией территории сползают в рейтинге прав и свобод все ниже.

Скоро Донбасс и Крым догонят Туркменистан – 2 балла

Если эта оккупация продолжится, то скоро Донбасс и Крым догонят Туркменистан – страну, в которой по приказу верховного правителя запрещено выезжать на дороги автомобилям любого цвета, кроме белого.

Но Туркменистан еще не самое дно. Это вдвое больше, чем у Сирии – антирекордсмене рейтинга. Сейчас это едва ли не главный союзник путинской России.

Кремль потратил миллиарды долларов на то, чтобы удержать своего парня Асада в кресле и не брезговал бомбардировками школ и больниц только ради того, чтобы в Сирии не произошла смена власти.

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Сирия

Истерзанная, лишившаяся половины населения Сирия, в которой нет никакой реальной политической конкуренции, в которой полуразрушенные города завешаны портретами бессменного правителя, где выборы превращены в безумный фарс, а медиа – в обслугу власти.



Как сейчас выглядит Сирия / Фото RusViet Times

Вот такая Сирия прямо сейчас изо всех сил строится на оккупированной украинской территории. И это очевидно даже безо всяких рейтингов.