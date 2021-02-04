Потенциальных инвесторов, похоже, теперь будут пытаться заманить в Крым "особыми административными районами", налоговыми льготами и прочими иллюзиями легкой прибыли.

Источник: Крым.Реалии

Реальности не изменить

Решение российского руководства разработать законодательство об особом правовом режиме в аннексированном Россией Крыму – фактическое признание того факта, что и спустя почти семь лет после оккупации полуостров находится за правовыми границами России и оказывается токсичной территорией не только для иностранных инвесторов, но и для российского бизнеса.

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Именно поэтому потенциальных инвесторов, похоже, теперь будут пытаться заманить в Крым "особыми административными районами", налоговыми льготами и прочими иллюзиями легкой прибыли. Но кому, кроме тех, кто хочет быстро ограбить полуостров, захочется соглашаться с присутствием в "особых районах" и подвергать себя опасности санкций, если любой "особый район" – это все равно Крым. Оккупированный Россией в 2014 году Крым.

Когда Россия в феврале-марте 2014 года захватила полуостров, я напоминал, что Крым всю историю своего существования был тесно связан с материком – и это география, которую нельзя изменить указом президента России или подменить Крымским мостом.

"Дутый субъект" РФ

А с точки зрения международного права Крым – территория Украины и это тоже нельзя изменить указом Путина или ссылками на результаты фейкового референдума.

И что же получается в результате? География властно напоминает о себе приближающейся экологической катастрофой, нехваткой воды, кризисом в сельском хозяйстве – потому что, уверен, никакой мост не заменит Крыму воду из Днепра.

И международное право тоже властно напоминает о себе – потому что никто не хочет связываться с оккупированной и незаконно аннексированной территорией! Прежде чем заманивать в "особые районы" российских бизнесменов, Кремль должен был бы объяснить, почему на полуострове вы днем с огнем не отыщете российских государственных компаний – ни Российских железных дорог, ни "Почты России", ни Сбербанка России – ну никого, практически никого! И если Крым и в самом деле "субъект федерации", то, может быть, вы из интереса назовете нам еще один какой-нибудь такой субъект, где нет ни "Почты России", ни Сбербанка. Как это, нет больше такого субъекта? (Ответ-то мы знаем – угроза западных санкций, которые, как видим – работают).

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И если Крым – это "дутый субъект" Российской Федерации, то никакое переименование его административных единиц в "особые административные районы" реальности не изменит – ни политической, ни экономической, ни правовой. Оккупация она и есть оккупация, как там ее не называй.